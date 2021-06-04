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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10255
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 21:22
Согласен. Дракону УП. И пожизненный имунитет от модераторов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21966
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 21:27
Цитата:
Виталя, модераторы, существуют,для того,
чтобы П, ПП и УП, не - расслаблялись...
Vit:
И пожизненный имунитет от модераторов.
И пожизненный имунитет от модераторов.
Виталя, модераторы, существуют,для того,
чтобы П, ПП и УП, не - расслаблялись...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 21:27
ну тут последняя инстанция.
решает.
решает.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2406
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 21:48
Цитата:
Вот тоже подумала, после того,как прочитала, что Артёму дали УП, что из нынешних активных форумчан Драк достоин уже такого статуса: своя тема, активен и т.п. Вот только под вопросом доверие редакции...
Дали одному УП, почему не дать другому, даже более заслуженному? Артём ведь профессионал, хоть сейчас и просто пользователь на форуме, а Вик предан НГ как читатель и всячески её поддерживает.
Я за предложение Алекса!
alex_60:
в связи с вновь открывшимися обстоятельствами выдвигаю от имени простого пользователя выдвижение Дракона (в миру Виктор) на звание УП.
в связи с вновь открывшимися обстоятельствами выдвигаю от имени простого пользователя выдвижение Дракона (в миру Виктор) на звание УП.
Вот тоже подумала, после того,как прочитала, что Артёму дали УП, что из нынешних активных форумчан Драк достоин уже такого статуса: своя тема, активен и т.п. Вот только под вопросом доверие редакции...
Дали одному УП, почему не дать другому, даже более заслуженному? Артём ведь профессионал, хоть сейчас и просто пользователь на форуме, а Вик предан НГ как читатель и всячески её поддерживает.
Я за предложение Алекса!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 22:00
здесь подмена понятий.
водитель из америки-дает статью в полгода в нг, внештатник, журналист.
так его так и назовите
причем оценка его как пользователя форума, мне лично непонятно
он вообще не пользователь форума практически.
водитель из америки-дает статью в полгода в нг, внештатник, журналист.
так его так и назовите
причем оценка его как пользователя форума, мне лично непонятно
он вообще не пользователь форума практически.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 22:11
Цитата:
спасибо за добрые слова.
забыл сразу сказать
в пылу полемики.
[Исправлено: alex_60, 04.06.2021 - 22:16]
Coopidon:
С возвращением!
С возвращением!
спасибо за добрые слова.
забыл сразу сказать
в пылу полемики.
[Исправлено: alex_60, 04.06.2021 - 22:16]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 22:15
Цитата:
Если это важно, то...
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением редакции...
Только не кидай-в терновый куст!
И быстрейшего возвращения ПП.
Рс но моё мнение хочется донести до мнения Редакции...
alex_60:
раз нет примечания что мнение может не совпадать с мнением редакции. то это мнение редакции.
раз нет примечания что мнение может не совпадать с мнением редакции. то это мнение редакции.
Если это важно, то...
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением редакции...
Только не кидай-в терновый куст!
И быстрейшего возвращения ПП.
Рс но моё мнение хочется донести до мнения Редакции...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 22:18
Цитата:
Подал Уважаемой Редакции свою петицию от своего имени. Пользуясь случаем, что сегодня-тот день!
Рс И надеюсь что моё мнение совпадет с мнением форумчан, а может быть дажде (!) с мнением Редакции(!)
drakon:
Подал Уважаемой Редакции свою петицию от своего имени. Пользуясь случаем, что сегодня-тот день!
Рс И надеюсь что моё мнение совпадет с мнением форумчан, а может быть дажде (!) с мнением Редакции(!)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 22:27
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 22:52
Цитата:
Ждём Реакции Уважаемой Редакции!
Не удивлюсь если Реакция будет вдухе, ну мы дали потомушта, а не можем дать потомушта...
Рс но моё мнение может гхне совпадать с Мнением Уважаемой Редакции...
Козлов я:
Ждём Реакции Уважаемой Редакции!
Не удивлюсь если Реакция будет вдухе, ну мы дали потомушта, а не можем дать потомушта...
Рс но моё мнение может гхне совпадать с Мнением Уважаемой Редакции...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7028
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 22:54
Цитата:
Это больше из серии "А колобок выйдет?"
А таки да, нужно поддержать.
И Алекса с возвращением.
Козлов я:
Это больше из серии "А колобок выйдет?"
А таки да, нужно поддержать.
И Алекса с возвращением.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 23:02
Цитата:
Да, Алекса с возвращением! Ведь он с Драконом как Баден и Баден, Талды и Курган, как с Тамарой санитары...
elektron:
И Алекса с возвращением.
И Алекса с возвращением.
Да, Алекса с возвращением! Ведь он с Драконом как Баден и Баден, Талды и Курган, как с Тамарой санитары...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3388
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.06.21 - 00:25
Цитата:
_____ Тот редкий случай , когда поддерживаю alex_60
alex_60:
прошу поддержать
прошу поддержать
_____ Тот редкий случай , когда поддерживаю alex_60
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