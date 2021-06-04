Отправлено: - 22:38

maxsaf:

Молчит Кустанай, затаился

urmas:

Мен потребитель, и прокурор разберется.

abaika95:

А что тут топтать если ты уже все истоптала?)

abaika95:

Ты то от каких семерых? От одного еле можешь))Цитата:

maxsaf:

Так и губернии Костанайской вроде тоже нет, на ми

Цитата:Цитата:Не понимаю почему не реагирует Уважаемая Прокуратура?Здесь же явно несколько статей Куату-корячится?Неужели это все из-за того, что они друг у друга-друзьях в фейсьбуке!?Нет!Нет, я и мысли подобной, не допускаю!!!!Наша Фемида, чесная и ниподкупная...Даже мысль об этом....Цитата:Да я ж понимаю, что ты пока своими культяпками дотелепаешь, так ты бы хоть клювом пощелкало-бы, что придешь. Я б тогда других МРС отогнал бы!А так, не взыщи,Ешь, что-есь...Рс но мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...Цитата:Не! Не!Я на твоё место под паяльной лампой -не претендую.Оно- в в вечном резерве, для -тебя...Цитата:Думаю, что лингвистическая экспертиза легко установит призыв на нарушение Территориальной целостности Республики Казахстан.От 3 до 7С конфискацией квартиры в Алма-Ате...