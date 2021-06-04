Отправлено: - 23:20

Vit:



[Исправлено: ladas, 04.06.2021 - 23:21]

Цитата:Умный, да? Куда ездить пенсионерам? Видимо здоровье у пенсионеров с возрастом становится только крепче. Да в поликлинику только съездить раз в неделю нужно, а то и два раза, на обследование, анализы, за лекарствами и т.д. За покупками например на рынок или складскую, где цены меньше, чем в магазинчиках рядом. А если вы говорите, что и на рынок ездить нечего, пусть дети привозят, а если нет детей рядом или цены кусаются в тех магазинах, что рядом? Дай бог чтобы у вас таких проблем не было, когда вы состаритесь.А что дети? Если у родителей есть деньги, отправить ребёнка в школу не по месту жительства, то хватит и на проезд.А вообще у нас люди всё стараются отложить на последний момент, не нашли время получить карточку, теперь будут платить. А такие твердолобые как та пенсионерка из дачного автобуса ..... ну что ж сочувствую водителям...