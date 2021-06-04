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За себя и за соседа - Как костанайцы оплачивают проезд в автобусах после окончательного перехода на безнал?
За себя и за соседа - Как костанайцы оплачивают проезд в автобусах после окончательного перехода на безнал?
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