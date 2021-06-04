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≡ За себя и за соседа - Как костанайцы оплачивают проезд в автобусах после окончательного перехода на безнал?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41661
За себя и за соседа - Как костанайцы оплачивают проезд в автобусах после окончательного перехода на безнал?
Отправлено: 04.06.21 - 22:58
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С 1 июня в автобусах Костаная по дифференцированному тарифу ездят все категории пассажиров, включая пенсионеров и школьников. Мы решили посмотреть. как восприняли горожане окончательное внедрение реформы.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10255
Re: За себя и за соседа - Как костанайцы оплачивают проезд в...
Отправлено: 04.06.21 - 22:58
#1
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Непойму че за пенсов тут переживают. Че они ваще делают в автобусе? Сиди с внуками, или на огороде, ну незнаю на лавочке сплетни распространяйте. Пенсия щас вовремя падает.За каждым углом банк стоит иди и сними.А вот за школьников реально нужно волноватся. Потому как у родителей к этих школьников часто проблемы, то короновирус, то шмороновирус в бизнесе. А семьи от трёх и до.. Детей Вот за кого надо сегодня переживать. Молодежь смотрит на это все и сваливать начинает.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
75
За себя и за соседа - Как костанайцы оплачивают проезд в автобусах после окончательного перехода на безнал?
Отправлено: 04.06.21 - 23:20
#2
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Цитата:
Vit:

Умный, да? Куда ездить пенсионерам? Видимо здоровье у пенсионеров с возрастом становится только крепче. Да в поликлинику только съездить раз в неделю нужно, а то и два раза, на обследование, анализы, за лекарствами и т.д. За покупками например на рынок или складскую, где цены меньше, чем в магазинчиках рядом. А если вы говорите, что и на рынок ездить нечего, пусть дети привозят, а если нет детей рядом или цены кусаются в тех магазинах, что рядом? Дай бог чтобы у вас таких проблем не было, когда вы состаритесь.

А что дети? Если у родителей есть деньги, отправить ребёнка в школу не по месту жительства, то хватит и на проезд.

А вообще у нас люди всё стараются отложить на последний момент, не нашли время получить карточку, теперь будут платить. А такие твердолобые как та пенсионерка из дачного автобуса ..... ну что ж сочувствую водителям...

[Исправлено: ladas, 04.06.2021 - 23:21]
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10255
За себя и за соседа - Как костанайцы оплачивают проезд в автобусах после окончательного перехода на безнал?
Отправлено: 04.06.21 - 23:37
#3
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10255
За себя и за соседа - Как костанайцы оплачивают проезд в автобусах после окончательного перехода на безнал?
Отправлено: 04.06.21 - 23:40
#4
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