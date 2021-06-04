Отправлено: - 22:15

alex_60:

раз нет примечания что мнение может не совпадать с мнением редакции. то это мнение редакции.

Цитата:Если это важно, то...Рс но моё мнение может не совпадать с мнением редакции...Только не кидай-в терновый куст!И быстрейшего возвращения ПП.Рс но моё мнение хочется донести до мнения Редакции...