Отправлено: - 17:55

Victor Yang:

про действия полиции - почему они обратили внимание на девчонок, которые в одних трусах прошли по центру города? Почему обратили внимание на пассажирку такси, которую заставили зелёнкой умыться?

Victor Yang:

Хотя этот инцидент социально гораздо значимее двух предыдущих для государства в целом.

Цитата:В первом случае хулиганство во втором насилиеВ ролике про учителя где насилие или хулиганство? Обычная педагогика)Цитата:Чем же? Тем что на языковой почве? Ну давайте поймаем этих детей и учителя и они на камеру принесут извенения всему казахстанскому народу за то что затеяли скандал на языковой почвеЛегче станет?Не в первой жеВ сети роликов уже хватает как пьяное быдло извинятся в соплях, что вот мол бес попутал и вообще пьяный был что такое говорил) осталось ещё от детей такие извенения запускать