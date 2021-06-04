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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10251
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 21:22
#5596
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Согласен. Дракону УП. И пожизненный имунитет от модераторов.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21966
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 21:27
#5597
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Цитата:
Vit:
И пожизненный имунитет от модераторов.

Виталя, модераторы, существуют,для того,
чтобы П, ПП и УП, не - расслаблялись... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11949
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 21:27
#5598
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ну тут последняя инстанция.
решает.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2404
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 21:48
#5599
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Цитата:
alex_60:
в связи с вновь открывшимися обстоятельствами выдвигаю от имени простого пользователя выдвижение Дракона (в миру Виктор) на звание УП.


Вот тоже подумала, после того,как прочитала, что Артёму дали УП, что из нынешних активных форумчан Драк достоин уже такого статуса: своя тема, активен и т.п. Вот только под вопросом доверие редакции...
Дали одному УП, почему не дать другому, даже более заслуженному? Артём ведь профессионал, хоть сейчас и просто пользователь на форуме, а Вик предан НГ как читатель и всячески её поддерживает.
Я за предложение Алекса! :-)
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11949
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 22:00
#5600
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здесь подмена понятий.
водитель из америки-дает статью в полгода в нг, внештатник, журналист.
так его так и назовите
причем оценка его как пользователя форума, мне лично непонятно
он вообще не пользователь форума практически.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11949
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 22:11
#5601
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Цитата:
Coopidon:
С возвращением!


спасибо за добрые слова.
забыл сразу сказать
в пылу полемики.

[Исправлено: alex_60, 04.06.2021 - 22:16]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1212
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 22:15
#5602
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Цитата:
alex_60:
раз нет примечания что мнение может не совпадать с мнением редакции. то это мнение редакции.

Если это важно, то...
Рс но моё мнение может не совпадать с мнением редакции...
Только не кидай-в терновый куст!
;-) :lol:
И быстрейшего возвращения ПП.
Рс но моё мнение хочется донести до мнения Редакции...
:-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1212
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 22:18
#5603
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Цитата:
drakon:

Подал Уважаемой Редакции свою петицию от своего имени. Пользуясь случаем, что сегодня-тот день!
Рс И надеюсь что моё мнение совпадет с мнением форумчан, а может быть дажде (!) с мнением Редакции(!)
:oops:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2384
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 22:27
#5604
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Цитата:
Coopidon:
И надеюсь что моё мнение совпадет с мнением форумчан


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