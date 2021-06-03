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≡ Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41660
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 13:17
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Ветки молодые, которые пучками растут прямо из старых стволов. Пара ветреных дней, и эти ветви с хрустом валятся вниз. Порой они такие увесистые, что головы прохожим стоит поберечь.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7467
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 17:25
#30
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Цитата:
Маркс:
Стильные и аккуратные цветущие пеньки.

ага, возле Радуги такой есть


А вообще в стране великой степи должно быть 2 вида деревьев:
пластиковые и "под шарик"

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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21966
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 17:39
#31
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На 1 фото, ну очччень красивый - шарик... :lol: :lol: :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1405
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 17:45
#32
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Цитата:
yudjin:
А вообще в стране великой степи должно быть 2 вида деревьев: пластиковые и "под шарик"

Ошибаетесь, ещё бывают железные, встречал такие в ВКО. Вот им уж точно нипочём ни ураганы, ни вандалы.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1405
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 17:55
#33
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Цитата:
сайлау курманов:
Кто пустил такую утку, тополь как и всё живое поглощает кислород или я не прав?

"Фотосинтез — процесс, при котором в клетках, содержащих хлорофилл, под действием энергии света образуются органические вещества из неорганических. При фотосинтезе растение поглощает углекислый газ и воду, синтезирует органические вещества и выделяет кислород, как побочный продукт фотосинтеза."
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
232
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 19:19
#34
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Надо высаживать перемидальные тополя.

пЕрЕмидальные :lol: :lol: :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
232
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 19:28
#35
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
О... как взбодрились лампоботы увидев опечатку!

Да это не опечатка, а последствия пристрастия к боярышнику ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4683
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 19:41
#36
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Ночью как раз таки обратный процесс идёт, поэтому-то не рекомендуется в спальнях размещать растения, лично по ТВ смотрел
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10498
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 21:40
#37
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Цитата:
сайлау курманов:
Ночью как раз таки обратный процесс идёт, поэтому-то не рекомендуется в спальнях размещать растения, лично по ТВ смотрел

Только учтите, что растение поглощает ночью намного меньше чем выделяет днем, поэтому в среднем за сутки - выделяет

[Исправлено: maxsaf, 03.06.2021 - 21:42]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1212
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 22:24
#38
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Цитата:
abaika95:
Странно что эти пеньки зацвели Дали зелень И теперь стоят аккуратными шарами Но это не покажут не журналисты н

Вы же ещё не знаете!
Эте пенки еще сами себя обкарнывавют чтобы быть аккуратным. Так что убытку для бюджета -никагого. Токма- прибыль.
Саме себе редют, карнают и окуратными шарами ставятся.
Вот где чуда, то!
;-)
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
О... как взбодрились лампоботы увидев опечатку!

Приежайте к нам, вРязань. У нас все люди добрые и отзывчивые.
И на глубые ашипки, внемание не опращайут.
Ждём!
;-)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2404
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 23:08
#39
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Цитата:
elektron:
А тополя очень живучи и важны


Прошлась по Вашей ссылке,Эл, и поняла, почему у нас так поступают с тополями. Цитата:"В тех же случаях, когда с пухом все-таки необходимо бороться быстро и решительно, это можно сделать без вырубки и замены крупных тополей. Сильная обрезка кроны (такая, после которой остается один ствол, или ствол с самыми крупными скелетными сучьями) приводит к тому, что тополь на несколько лет теряет способность цвести и образовывать семена, и тратит все силы на образование новой кроны. Правда, эта мера подходит не для всех тополей: например, белый тополь (самый красивый тополь наших городов) и осина такую обрезку переносят плохо, и с большой вероятностью гибнут. Но большинство видов тополя такую обрезку переносит успешно."
Это у нас так решили с пухом бороться, очевидно. А все тополя в Костанае, наверное, белые. Не учли... :-(
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3386
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 23:30
#40
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Повторюсь
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1212
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 04.06.21 - 21:58
#41
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Чиновничий век- короток.
Первый год -онтолько вступает в дела и ничего не знает.
Второй год- он не отвечает за действия предшественника.
Ну а, третий год...или посадят или переведут на вышестоящее...

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:перемидальные тополя. И красиво и пуха нет!

В двух словах и столько ошибок, не перемедальные тупаля, а правильно писать-настойка боярышника. Ну и далее-по тексту.
Цитата:
abaika95:
лучше процентовку

Всмысле, сколько тебе за коммент, платят?
Выложи!
И ещё имена воров в правительстве Казахстана.
Жду!
;-)
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