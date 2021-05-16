Прогноз на 5 дней
ясно+14°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 30% влажность
  • СВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 328 из 328«1...326327328
Ответить Новый топик
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14012
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 16:42
#3271
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
судя по ответу отдела образования, всех всё устраивает

Да я даже не про отдел образования - они заинтересованные лица, а про действия полиции - почему они обратили внимание на девчонок, которые в одних трусах прошли по центру города? Почему обратили внимание на пассажирку такси, которую заставили зелёнкой умыться? Для этих дел почему-то достаточно было ролика, а тут заявление понадобилось прямо, да и другие были дела на основании ролика - я не вспомню сейчас. Хотя этот инцидент социально гораздо значимее двух предыдущих для государства в целом.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8142
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 17:55
#3272
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
про действия полиции - почему они обратили внимание на девчонок, которые в одних трусах прошли по центру города? Почему обратили внимание на пассажирку такси, которую заставили зелёнкой умыться?

В первом случае хулиганство во втором насилие
В ролике про учителя где насилие или хулиганство? Обычная педагогика)Цитата:
Victor Yang:
Хотя этот инцидент социально гораздо значимее двух предыдущих для государства в целом.

Чем же? Тем что на языковой почве? Ну давайте поймаем этих детей и учителя и они на камеру принесут извенения всему казахстанскому народу за то что затеяли скандал на языковой почве
Легче станет?
Не в первой же
В сети роликов уже хватает как пьяное быдло извинятся в соплях, что вот мол бес попутал и вообще пьяный был что такое говорил) осталось ещё от детей такие извенения запускать
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10498
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.05.21 - 21:59
#3273
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос к редакции: чем закончилось расследование несчастного случая с падением футбольных ворот на подростка, о котором писала Галина Каткова?
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7026
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.05.21 - 22:19
#3274
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В первом случае хулиганство во втором насилие

Вот до чего же разные страны и законы. Я могу через Штутгарт в трусах пройти. и никого, кроме некоторых пасантов это не интересует. Даже полиция не возмущается. Никакого хулиганства. Вот в КЗ к синей футболке, уже инетересней - интрига есть. :lol: Цитата:
maxsaf:
чем закончилось расследование несчастного случая с падением футбольных ворот на подростка, о котором писала Галина Каткова?

Вон в Италии, то мост то туннель обрушатся, теперь вот канатная кабина сорвалась, думаете кого то судить будут?

[Исправлено: elektron, 25.05.2021 - 17:21]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8142
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.05.21 - 22:36
#3275
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот в КЗ к синей футболке, уже инетересней - интрига есть

Нет всем плевать
А вот пройди в трусах наверно заинтересуются, всё-таки дети вокруг у нас,зачем им ваше исподнее видеть?
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7026
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.05.21 - 22:38
#3276
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вот пройди в трусах наверно заинтересуются, всё-таки дети вокруг у нас,зачем им ваше исподнее видеть?

А вы на пляже в джинсах купаетесь? У нас и в сауне все голяком сидят, и при детях. Чего стеснятся. Комплексы зарождать, зачем?. Как в мир пришёл, так и уйдёшь- голым.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10498
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.21 - 20:21
#3277
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос к редакции: вы читаете вопросы к редакции?
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
737
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.21 - 21:34
#3278
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вопрос к редакции: чем закончилось расследование несчастного случая с падением футбольных ворот на подростка, о котором писала Галина Каткова?

Мы действительно не писали об итогах расследования. Постараемся выяснить.
Профайл Посетить вебсайт
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
737
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.21 - 21:35
#3279
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вопрос к редакции: вы читаете вопросы к редакции?

Читаем. Обычно раз в неделю. Но в этот раз не заметил вопроса под слоем комментариев к нему. Спасибо, что напомнили. Если что - пишите в личку, там я обязательно увижу
Профайл Посетить вебсайт
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1212
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.21 - 22:07
#3280
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Читаем. Обычно раз в неделю. Н

Пользуясь случаем, что этот раз, ваккурат-сеголня, хочу задать Уважаемой Редакции, вопрос!
Почему нельзя присвоить статус уважаемого, уважаемому Дракону?
Его многолетние заслуги, толерантные комментарии, многолетнее ведение своей популярной рубрики. Неужели эти заслуги перевесят усилия Уважаемой Редакции -нажвть одну кнопку!?
Потому что, кто -если не он-достоин!
Ходатайствую, и надеюсь форумчане меня поддержут!
Рс А может быть меня даже поддержут и Уважаемые пользователи(!!!)

[Исправлено: Coopidon, 04.06.2021 - 22:09]
Профайл
Страница 328 из 328«1...326327328
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS