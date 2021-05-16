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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14012
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 16:42
Цитата:
Да я даже не про отдел образования - они заинтересованные лица, а про действия полиции - почему они обратили внимание на девчонок, которые в одних трусах прошли по центру города? Почему обратили внимание на пассажирку такси, которую заставили зелёнкой умыться? Для этих дел почему-то достаточно было ролика, а тут заявление понадобилось прямо, да и другие были дела на основании ролика - я не вспомню сейчас. Хотя этот инцидент социально гораздо значимее двух предыдущих для государства в целом.
Тимур Гафуров:
судя по ответу отдела образования, всех всё устраивает
судя по ответу отдела образования, всех всё устраивает
Да я даже не про отдел образования - они заинтересованные лица, а про действия полиции - почему они обратили внимание на девчонок, которые в одних трусах прошли по центру города? Почему обратили внимание на пассажирку такси, которую заставили зелёнкой умыться? Для этих дел почему-то достаточно было ролика, а тут заявление понадобилось прямо, да и другие были дела на основании ролика - я не вспомню сейчас. Хотя этот инцидент социально гораздо значимее двух предыдущих для государства в целом.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 17:55
Цитата:
В первом случае хулиганство во втором насилие
В ролике про учителя где насилие или хулиганство? Обычная педагогика)Цитата:
Чем же? Тем что на языковой почве? Ну давайте поймаем этих детей и учителя и они на камеру принесут извенения всему казахстанскому народу за то что затеяли скандал на языковой почве
Легче станет?
Не в первой же
В сети роликов уже хватает как пьяное быдло извинятся в соплях, что вот мол бес попутал и вообще пьяный был что такое говорил) осталось ещё от детей такие извенения запускать
Victor Yang:
про действия полиции - почему они обратили внимание на девчонок, которые в одних трусах прошли по центру города? Почему обратили внимание на пассажирку такси, которую заставили зелёнкой умыться?
про действия полиции - почему они обратили внимание на девчонок, которые в одних трусах прошли по центру города? Почему обратили внимание на пассажирку такси, которую заставили зелёнкой умыться?
В первом случае хулиганство во втором насилие
В ролике про учителя где насилие или хулиганство? Обычная педагогика)Цитата:
Victor Yang:
Хотя этот инцидент социально гораздо значимее двух предыдущих для государства в целом.
Хотя этот инцидент социально гораздо значимее двух предыдущих для государства в целом.
Чем же? Тем что на языковой почве? Ну давайте поймаем этих детей и учителя и они на камеру принесут извенения всему казахстанскому народу за то что затеяли скандал на языковой почве
Легче станет?
Не в первой же
В сети роликов уже хватает как пьяное быдло извинятся в соплях, что вот мол бес попутал и вообще пьяный был что такое говорил) осталось ещё от детей такие извенения запускать
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.05.21 - 21:59
Вопрос к редакции: чем закончилось расследование несчастного случая с падением футбольных ворот на подростка, о котором писала Галина Каткова?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7026
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.05.21 - 22:19
Цитата:
Вот до чего же разные страны и законы. Я могу через Штутгарт в трусах пройти. и никого, кроме некоторых пасантов это не интересует. Даже полиция не возмущается. Никакого хулиганства. Вот в КЗ к синей футболке, уже инетересней - интрига есть. Цитата:
Вон в Италии, то мост то туннель обрушатся, теперь вот канатная кабина сорвалась, думаете кого то судить будут?
[Исправлено: elektron, 25.05.2021 - 17:21]
abaika95:
В первом случае хулиганство во втором насилие
В первом случае хулиганство во втором насилие
Вот до чего же разные страны и законы. Я могу через Штутгарт в трусах пройти. и никого, кроме некоторых пасантов это не интересует. Даже полиция не возмущается. Никакого хулиганства. Вот в КЗ к синей футболке, уже инетересней - интрига есть. Цитата:
maxsaf:
чем закончилось расследование несчастного случая с падением футбольных ворот на подростка, о котором писала Галина Каткова?
чем закончилось расследование несчастного случая с падением футбольных ворот на подростка, о котором писала Галина Каткова?
Вон в Италии, то мост то туннель обрушатся, теперь вот канатная кабина сорвалась, думаете кого то судить будут?
[Исправлено: elektron, 25.05.2021 - 17:21]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.05.21 - 22:36
Цитата:
Нет всем плевать
А вот пройди в трусах наверно заинтересуются, всё-таки дети вокруг у нас,зачем им ваше исподнее видеть?
elektron:
Вот в КЗ к синей футболке, уже инетересней - интрига есть
Вот в КЗ к синей футболке, уже инетересней - интрига есть
Нет всем плевать
А вот пройди в трусах наверно заинтересуются, всё-таки дети вокруг у нас,зачем им ваше исподнее видеть?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7026
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.05.21 - 22:38
Цитата:
А вы на пляже в джинсах купаетесь? У нас и в сауне все голяком сидят, и при детях. Чего стеснятся. Комплексы зарождать, зачем?. Как в мир пришёл, так и уйдёшь- голым.
abaika95:
А вот пройди в трусах наверно заинтересуются, всё-таки дети вокруг у нас,зачем им ваше исподнее видеть?
А вот пройди в трусах наверно заинтересуются, всё-таки дети вокруг у нас,зачем им ваше исподнее видеть?
А вы на пляже в джинсах купаетесь? У нас и в сауне все голяком сидят, и при детях. Чего стеснятся. Комплексы зарождать, зачем?. Как в мир пришёл, так и уйдёшь- голым.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.21 - 20:21
Вопрос к редакции: вы читаете вопросы к редакции?
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 737
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.21 - 21:34
Цитата:
Мы действительно не писали об итогах расследования. Постараемся выяснить.
maxsaf:
Вопрос к редакции: чем закончилось расследование несчастного случая с падением футбольных ворот на подростка, о котором писала Галина Каткова?
Вопрос к редакции: чем закончилось расследование несчастного случая с падением футбольных ворот на подростка, о котором писала Галина Каткова?
Мы действительно не писали об итогах расследования. Постараемся выяснить.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 737
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.21 - 21:35
Цитата:
Читаем. Обычно раз в неделю. Но в этот раз не заметил вопроса под слоем комментариев к нему. Спасибо, что напомнили. Если что - пишите в личку, там я обязательно увижу
maxsaf:
Вопрос к редакции: вы читаете вопросы к редакции?
Вопрос к редакции: вы читаете вопросы к редакции?
Читаем. Обычно раз в неделю. Но в этот раз не заметил вопроса под слоем комментариев к нему. Спасибо, что напомнили. Если что - пишите в личку, там я обязательно увижу
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1212
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 04.06.21 - 22:07
Цитата:
Пользуясь случаем, что этот раз, ваккурат-сеголня, хочу задать Уважаемой Редакции, вопрос!
Почему нельзя присвоить статус уважаемого, уважаемому Дракону?
Его многолетние заслуги, толерантные комментарии, многолетнее ведение своей популярной рубрики. Неужели эти заслуги перевесят усилия Уважаемой Редакции -нажвть одну кнопку!?
Потому что, кто -если не он-достоин!
Ходатайствую, и надеюсь форумчане меня поддержут!
Рс А может быть меня даже поддержут и Уважаемые пользователи(!!!)
[Исправлено: Coopidon, 04.06.2021 - 22:09]
Тимур Гафуров:
Читаем. Обычно раз в неделю. Н
Читаем. Обычно раз в неделю. Н
Пользуясь случаем, что этот раз, ваккурат-сеголня, хочу задать Уважаемой Редакции, вопрос!
Почему нельзя присвоить статус уважаемого, уважаемому Дракону?
Его многолетние заслуги, толерантные комментарии, многолетнее ведение своей популярной рубрики. Неужели эти заслуги перевесят усилия Уважаемой Редакции -нажвть одну кнопку!?
Потому что, кто -если не он-достоин!
Ходатайствую, и надеюсь форумчане меня поддержут!
Рс А может быть меня даже поддержут и Уважаемые пользователи(!!!)
[Исправлено: Coopidon, 04.06.2021 - 22:09]
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