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≡ Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41660
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 17:21
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- Странно слушать доводы о том, что вопрос возврата нашей области в свой часовой пояс требует какой-то особой доработки, - сказал один из истцов Аркадий Денисов. - Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1405
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 11:41
#90
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Цитата:
Добринцофф:
Когда аргументов нет,надо подключать детей-это всегда срабатывает тут не докопаешься.

Цитата:
abaika95:
Самое ироничное что ведлер везде потрясает фотой чужих детей))

Вам, наверное, и невдомек, что человек может совершенно искренне ратовать за здоровье чужих детей. Тому, кто основывается на частнособственнических инстинктах и непробиваемом эгоизме трудно представить себе бескорыстную заботу о других людях.

[Исправлено: Маркс, 04.06.2021 - 11:44]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
232
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 04.06.21 - 15:59
#91
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Цитата:
Маркс:
наступление середины дня в 13 часов, а не в 14, будет привычным для нашей широты и долготы в осреднении по области. А для этого нужно сдвинуть время на час назад. Все логично.

Это логично для адекватных людей, но не приемлемо для адекватно-одаренных))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7933
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 18:29
#92
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Цитата:
Маркс:
Добринцофф, а вы в курсе, что просыпаясь в 11 утра, большую часть полезной светлой части дня вы тратите на скотский сон? Вам нужно просто раньше просыпаться

Маркс,а вы в курсе что кроме графика работы 8-17.00 бывает ещё другой график?
Или в вашем плоском сознании это не укладвается?

Цитата:
Маркс:
А лентяев и лежебок, дрыхнущих до полудня и про..щих свои утренние светлые часы, как Добринцофф, совсем немного, на их мнение можно наплевать с высокой башни.

Я так и не понял почему лентяй и лежебока?Можно уточнить?
Потому что временной график моего рабочего дня отличается от 8-17,поэтому,или ещё есть какие то аргументы в пользу того что я лентяй?
У меня сосед допустим работает с 8 утра до 8 утра,домой приезжает в 10 и естественно ,о ужас, ложиться спать,вы представляете он спит весь рабочий день,так кто он после этого?
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
58
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 18:35
#93
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Цитата:
Tenkisch:
Учите мат часть, если конечно познания о мироустройстве

Это где в этой мат.части написано, что солнце с трёх ночи - это нормально и что это прям самое-самое то? Откуда уверенность, что такой расклад вреда больше не принесёт, чем сейчас есть?

Да и вообще, знаете ли, всё о детях пекутся, о детях.
О тех, что с первой смены; а тех, что со второй, не замечают.

[Исправлено: Mr_negotive, 04.06.2021 - 18:37]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1405
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 20:32
#94
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Цитата:
Добринцофф:
Маркс,а вы в курсе что кроме графика работы 8-17.00 бывает ещё другой график?

Вы что-ли ещё и ночным сторожем в своем магазине работаете? В СССР, г-н Добринцофф вы бы три зарплаты получали, директора, снабженца и сторожа. Катались бы как сыр в масле.
Цитата:
Добринцофф: Я так и не понял почему лентяй и лежебока?Можно уточнить?

Ну это типа проявления классовой ненависти к капиталистам. Вы-то не такой, мы знаем, но на этом форуме вы их олицетворяете, потому и приходится вам отдуваться сразу за всех мироедов.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1405
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 20:42
#95
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Цитата:
Mr_negotive:
Это где в этой мат.части написано, что солнце с трёх ночи - это нормально и что это прям самое-самое то?

Ну, когда во всем мире солнечный полдень практически соответствует 12 часам по времени выбранного часового пояса, и только в одной единственной области, одной единственной страны отличие очень значительное, то вывод о нормальности и аномальности напрашивается сам собой.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1405
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 20:45
#96
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Цитата:
Mr_negotive:
О тех, что с первой смены; а тех, что со второй, не замечают.

Как вы считаете, кому труднее и опаснее идти по темноте, тому, кто ещё толком не проснулся или тому, кто находится в режиме активного бодрствования?

[Исправлено: Маркс, 04.06.2021 - 20:46]
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
58
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 04.06.21 - 21:16
#97
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Цитата:
Маркс:
когда во всем мире солнечный полдень практически соответствует 12 часам по времени выбранного часового пояса

Ну ведь вовсе не во всем.
Если посмотреть на соотношение населения земли, проживающего в местах, где 12-00 примерно соответствует полудню, с населением земли, где поясное время не совпадает или не совпадает значительно с местным социальным, то обо всём мире говорить как-то вовсе не приходится.

Цитата:
Маркс:
Как вы считаете

Тут вопрос не в том, какое состояния бодрствования у них, когда они идут в школу, тут больше важна окружающая обстановка, когда они возвращаются со школы.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7933
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 21:35
#98
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Цитата:
Маркс:
Вы что-ли ещё и ночным сторожем в своем магазине работаете? В СССР, г-н Добринцофф вы бы три зарплаты получали, директора, снабженца и сторожа. Катались бы как сыр в масле.

Да ,при совке 3 и то вряд ли,вдруг не дай бог разбогатею.
А сейчас не три ,а наверное по больше: директор,грузчик,снабженец,водитель,товаровед,системный администратор,ну и по хоз части если по мелочи ,что починить надо срочно.
Так что кто из нас лодырь это большой вопрос. ;-)
Цитата:
Маркс:
Ну это типа проявления классовой ненависти к капиталистам. Вы-то не такой, мы знаем, но на этом форуме вы их олицетворяете, потому и приходится вам отдуваться сразу за всех мироедов.

:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Добринцофф, 04.06.2021 - 21:36]
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