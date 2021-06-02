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Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 41660
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 17:21
- Странно слушать доводы о том, что вопрос возврата нашей области в свой часовой пояс требует какой-то особой доработки, - сказал один из истцов Аркадий Денисов. - Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка.
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Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 11:41
Цитата:
Цитата:
Вам, наверное, и невдомек, что человек может совершенно искренне ратовать за здоровье чужих детей. Тому, кто основывается на частнособственнических инстинктах и непробиваемом эгоизме трудно представить себе бескорыстную заботу о других людях.
[Исправлено: Маркс, 04.06.2021 - 11:44]
Добринцофф:
Когда аргументов нет,надо подключать детей-это всегда срабатывает тут не докопаешься.
Когда аргументов нет,надо подключать детей-это всегда срабатывает тут не докопаешься.
Цитата:
abaika95:
Самое ироничное что ведлер везде потрясает фотой чужих детей))
Самое ироничное что ведлер везде потрясает фотой чужих детей))
Вам, наверное, и невдомек, что человек может совершенно искренне ратовать за здоровье чужих детей. Тому, кто основывается на частнособственнических инстинктах и непробиваемом эгоизме трудно представить себе бескорыстную заботу о других людях.
[Исправлено: Маркс, 04.06.2021 - 11:44]
(Пользователи)
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- Сообщений:
- 232
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 04.06.21 - 15:59
Цитата:
Это логично для адекватных людей, но не приемлемо для адекватно-одаренных))
Маркс:
наступление середины дня в 13 часов, а не в 14, будет привычным для нашей широты и долготы в осреднении по области. А для этого нужно сдвинуть время на час назад. Все логично.
наступление середины дня в 13 часов, а не в 14, будет привычным для нашей широты и долготы в осреднении по области. А для этого нужно сдвинуть время на час назад. Все логично.
Это логично для адекватных людей, но не приемлемо для адекватно-одаренных))
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 18:29
Цитата:
Маркс,а вы в курсе что кроме графика работы 8-17.00 бывает ещё другой график?
Или в вашем плоском сознании это не укладвается?
Цитата:
Я так и не понял почему лентяй и лежебока?Можно уточнить?
Потому что временной график моего рабочего дня отличается от 8-17,поэтому,или ещё есть какие то аргументы в пользу того что я лентяй?
У меня сосед допустим работает с 8 утра до 8 утра,домой приезжает в 10 и естественно ,о ужас, ложиться спать,вы представляете он спит весь рабочий день,так кто он после этого?
Маркс:
Добринцофф, а вы в курсе, что просыпаясь в 11 утра, большую часть полезной светлой части дня вы тратите на скотский сон? Вам нужно просто раньше просыпаться
Добринцофф, а вы в курсе, что просыпаясь в 11 утра, большую часть полезной светлой части дня вы тратите на скотский сон? Вам нужно просто раньше просыпаться
Маркс,а вы в курсе что кроме графика работы 8-17.00 бывает ещё другой график?
Или в вашем плоском сознании это не укладвается?
Цитата:
Маркс:
А лентяев и лежебок, дрыхнущих до полудня и про..щих свои утренние светлые часы, как Добринцофф, совсем немного, на их мнение можно наплевать с высокой башни.
А лентяев и лежебок, дрыхнущих до полудня и про..щих свои утренние светлые часы, как Добринцофф, совсем немного, на их мнение можно наплевать с высокой башни.
Я так и не понял почему лентяй и лежебока?Можно уточнить?
Потому что временной график моего рабочего дня отличается от 8-17,поэтому,или ещё есть какие то аргументы в пользу того что я лентяй?
У меня сосед допустим работает с 8 утра до 8 утра,домой приезжает в 10 и естественно ,о ужас, ложиться спать,вы представляете он спит весь рабочий день,так кто он после этого?
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 58
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 18:35
Цитата:
Это где в этой мат.части написано, что солнце с трёх ночи - это нормально и что это прям самое-самое то? Откуда уверенность, что такой расклад вреда больше не принесёт, чем сейчас есть?
Да и вообще, знаете ли, всё о детях пекутся, о детях.
О тех, что с первой смены; а тех, что со второй, не замечают.
[Исправлено: Mr_negotive, 04.06.2021 - 18:37]
Tenkisch:
Учите мат часть, если конечно познания о мироустройстве
Учите мат часть, если конечно познания о мироустройстве
Это где в этой мат.части написано, что солнце с трёх ночи - это нормально и что это прям самое-самое то? Откуда уверенность, что такой расклад вреда больше не принесёт, чем сейчас есть?
Да и вообще, знаете ли, всё о детях пекутся, о детях.
О тех, что с первой смены; а тех, что со второй, не замечают.
[Исправлено: Mr_negotive, 04.06.2021 - 18:37]
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 20:32
Цитата:
Вы что-ли ещё и ночным сторожем в своем магазине работаете? В СССР, г-н Добринцофф вы бы три зарплаты получали, директора, снабженца и сторожа. Катались бы как сыр в масле.
Цитата:
Ну это типа проявления классовой ненависти к капиталистам. Вы-то не такой, мы знаем, но на этом форуме вы их олицетворяете, потому и приходится вам отдуваться сразу за всех мироедов.
Добринцофф:
Маркс,а вы в курсе что кроме графика работы 8-17.00 бывает ещё другой график?
Маркс,а вы в курсе что кроме графика работы 8-17.00 бывает ещё другой график?
Вы что-ли ещё и ночным сторожем в своем магазине работаете? В СССР, г-н Добринцофф вы бы три зарплаты получали, директора, снабженца и сторожа. Катались бы как сыр в масле.
Цитата:
Добринцофф: Я так и не понял почему лентяй и лежебока?Можно уточнить?
Ну это типа проявления классовой ненависти к капиталистам. Вы-то не такой, мы знаем, но на этом форуме вы их олицетворяете, потому и приходится вам отдуваться сразу за всех мироедов.
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 20:42
Цитата:
Ну, когда во всем мире солнечный полдень практически соответствует 12 часам по времени выбранного часового пояса, и только в одной единственной области, одной единственной страны отличие очень значительное, то вывод о нормальности и аномальности напрашивается сам собой.
Mr_negotive:
Это где в этой мат.части написано, что солнце с трёх ночи - это нормально и что это прям самое-самое то?
Это где в этой мат.части написано, что солнце с трёх ночи - это нормально и что это прям самое-самое то?
Ну, когда во всем мире солнечный полдень практически соответствует 12 часам по времени выбранного часового пояса, и только в одной единственной области, одной единственной страны отличие очень значительное, то вывод о нормальности и аномальности напрашивается сам собой.
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 20:45
Цитата:
Как вы считаете, кому труднее и опаснее идти по темноте, тому, кто ещё толком не проснулся или тому, кто находится в режиме активного бодрствования?
[Исправлено: Маркс, 04.06.2021 - 20:46]
Mr_negotive:
О тех, что с первой смены; а тех, что со второй, не замечают.
О тех, что с первой смены; а тех, что со второй, не замечают.
Как вы считаете, кому труднее и опаснее идти по темноте, тому, кто ещё толком не проснулся или тому, кто находится в режиме активного бодрствования?
[Исправлено: Маркс, 04.06.2021 - 20:46]
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 58
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 04.06.21 - 21:16
Цитата:
Ну ведь вовсе не во всем.
Если посмотреть на соотношение населения земли, проживающего в местах, где 12-00 примерно соответствует полудню, с населением земли, где поясное время не совпадает или не совпадает значительно с местным социальным, то обо всём мире говорить как-то вовсе не приходится.
Цитата:
Тут вопрос не в том, какое состояния бодрствования у них, когда они идут в школу, тут больше важна окружающая обстановка, когда они возвращаются со школы.
Маркс:
когда во всем мире солнечный полдень практически соответствует 12 часам по времени выбранного часового пояса
когда во всем мире солнечный полдень практически соответствует 12 часам по времени выбранного часового пояса
Ну ведь вовсе не во всем.
Если посмотреть на соотношение населения земли, проживающего в местах, где 12-00 примерно соответствует полудню, с населением земли, где поясное время не совпадает или не совпадает значительно с местным социальным, то обо всём мире говорить как-то вовсе не приходится.
Цитата:
Маркс:
Как вы считаете
Как вы считаете
Тут вопрос не в том, какое состояния бодрствования у них, когда они идут в школу, тут больше важна окружающая обстановка, когда они возвращаются со школы.
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 21:35
Цитата:
Да ,при совке 3 и то вряд ли,вдруг не дай бог разбогатею.
А сейчас не три ,а наверное по больше: директор,грузчик,снабженец,водитель,товаровед,системный администратор,ну и по хоз части если по мелочи ,что починить надо срочно.
Так что кто из нас лодырь это большой вопрос.
Цитата:
[Исправлено: Добринцофф, 04.06.2021 - 21:36]
Маркс:
Вы что-ли ещё и ночным сторожем в своем магазине работаете? В СССР, г-н Добринцофф вы бы три зарплаты получали, директора, снабженца и сторожа. Катались бы как сыр в масле.
Вы что-ли ещё и ночным сторожем в своем магазине работаете? В СССР, г-н Добринцофф вы бы три зарплаты получали, директора, снабженца и сторожа. Катались бы как сыр в масле.
Да ,при совке 3 и то вряд ли,вдруг не дай бог разбогатею.
А сейчас не три ,а наверное по больше: директор,грузчик,снабженец,водитель,товаровед,системный администратор,ну и по хоз части если по мелочи ,что починить надо срочно.
Так что кто из нас лодырь это большой вопрос.
Цитата:
Маркс:
Ну это типа проявления классовой ненависти к капиталистам. Вы-то не такой, мы знаем, но на этом форуме вы их олицетворяете, потому и приходится вам отдуваться сразу за всех мироедов.
Ну это типа проявления классовой ненависти к капиталистам. Вы-то не такой, мы знаем, но на этом форуме вы их олицетворяете, потому и приходится вам отдуваться сразу за всех мироедов.
[Исправлено: Добринцофф, 04.06.2021 - 21:36]
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