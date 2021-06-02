Отправлено: - 18:29

Маркс:

Добринцофф, а вы в курсе, что просыпаясь в 11 утра, большую часть полезной светлой части дня вы тратите на скотский сон? Вам нужно просто раньше просыпаться

Маркс:

А лентяев и лежебок, дрыхнущих до полудня и про..щих свои утренние светлые часы, как Добринцофф, совсем немного, на их мнение можно наплевать с высокой башни.

Цитата:Маркс,а вы в курсе что кроме графика работы 8-17.00 бывает ещё другой график?Или в вашем плоском сознании это не укладвается?Цитата:Я так и не понял почему лентяй и лежебока?Можно уточнить?Потому что временной график моего рабочего дня отличается от 8-17,поэтому,или ещё есть какие то аргументы в пользу того что я лентяй?У меня сосед допустим работает с 8 утра до 8 утра,домой приезжает в 10 и естественно ,о ужас, ложиться спать,вы представляете он спит весь рабочий день,так кто он после этого?