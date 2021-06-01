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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7026
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 23:00
Вовремя Янг уехал ещё. А как быть тем, кто не успел?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7026
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 23:01
Цитата:
Ну пропустил, а так очередное нарушение прав человека. Правильным путём значит идут.
maxsaf:
увольняли аж бегом.
увольняли аж бегом.
Ну пропустил, а так очередное нарушение прав человека. Правильным путём значит идут.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 23:01
Цитата:
Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал великий Ленин
elektron:
Вовремя Янг уехал ещё. А как быть тем, кто не успел?
Вовремя Янг уехал ещё. А как быть тем, кто не успел?
Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал великий Ленин
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 23:03
Цитата:
Если встанет вопрос о компенсации - Куат и команда скинутся, лишь бы не восстановили на работе, чтобы прецедент сохранить. Это же чистая победа, дальше больше.
elektron:
Ну пропустил, а так очередное нарушение прав человека. Правильным путём значит идут.
Ну пропустил, а так очередное нарушение прав человека. Правильным путём значит идут.
Если встанет вопрос о компенсации - Куат и команда скинутся, лишь бы не восстановили на работе, чтобы прецедент сохранить. Это же чистая победа, дальше больше.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 23:28
Цитата:
Подождите, еще начнут захоронения рабов в США искать, да репарации требовать. То ли еще будет.
abaika95:
Вот и канадский ГУЛАГ обнаружен
Вот и канадский ГУЛАГ обнаружен
Подождите, еще начнут захоронения рабов в США искать, да репарации требовать. То ли еще будет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.06.21 - 23:03
Цитата:
Старая поговорка в действии - не можешь сам - учи других
abaika95: Мой Антипод пока не умеет Но я учу,учу....
Старая поговорка в действии - не можешь сам - учи других
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.06.21 - 23:22
Эх давно я в огород не заходил)
А тут уже и помяли все)
Цитата:
Радоваться
Цитата:
То ли ещё будет вам
Вы то там как англосакс идете ? Или как мексиканский индус? Пора определится
уже?))
Цитата:
Вполне возможно
Старый я стал
Вот новые пошли
Глупые правда)
Ниче не знают
Но учу,учу
А тут уже и помяли все)
Цитата:
elektron:
Вовремя Янг уехал ещё. А как быть тем, кто не успел?
Вовремя Янг уехал ещё. А как быть тем, кто не успел?
Радоваться
Цитата:
maxsaf:
Подождите, еще начнут захоронения рабов в США искать, да репарации требовать. То ли еще будет.
Подождите, еще начнут захоронения рабов в США искать, да репарации требовать. То ли еще будет.
То ли ещё будет вам
Вы то там как англосакс идете ? Или как мексиканский индус? Пора определится
уже?))
Цитата:
maxsaf:
Старая поговорка в действии - не можешь сам - учи других
Старая поговорка в действии - не можешь сам - учи других
Вполне возможно
Старый я стал
Вот новые пошли
Глупые правда)
Ниче не знают
Но учу,учу
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.06.21 - 23:28
Цитата:
А мне то зачем - я же не в США живу )) А в Канаде я украинец, практически братский народ
[Исправлено: maxsaf, 02.06.2021 - 23:30]
abaika95:
То ли ещё будет вам Вы то там как англосакс идете ? Или как мексиканский индус? Пора определится уже?))
То ли ещё будет вам Вы то там как англосакс идете ? Или как мексиканский индус? Пора определится уже?))
А мне то зачем - я же не в США живу )) А в Канаде я украинец, практически братский народ
[Исправлено: maxsaf, 02.06.2021 - 23:30]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1203
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.06.21 - 00:06
Цитата:
С твоим приходом, это уже -пастбище будет. Для баранов и прочих мелких рогатых скотин.
Проходи, потопчись здесь, авось ума наберешь полные порховницы.
Цитата:
Чему!?
Лицезрения тебя или какому иному событию!?
Цитата:
Клюф заступился или моск маразмом оброс. Какие последствия у тебя от старости-то!?
Цитата:
Анекдот в тему.
Что за народ пошёл!?
Еле еле от семерых отгафкалось!
Сказало Погремушко складывая складную челюс на полку.....
Рс но моё мнение может её совпадать с мнением Редакции...
abaika95:
Эх давно я в огород не заходил) А тут уже и помяли все
Эх давно я в огород не заходил) А тут уже и помяли все
С твоим приходом, это уже -пастбище будет. Для баранов и прочих мелких рогатых скотин.
Проходи, потопчись здесь, авось ума наберешь полные порховницы.
Цитата:
abaika95:
Радоваться
Радоваться
Чему!?
Лицезрения тебя или какому иному событию!?
Цитата:
abaika95:
Вполне возможно Старый я стал
Вполне возможно Старый я стал
Клюф заступился или моск маразмом оброс. Какие последствия у тебя от старости-то!?
Цитата:
abaika95:
Вот новые пошли Глупые правда) Ниче не знают Но учу,учу
Вот новые пошли Глупые правда) Ниче не знают Но учу,учу
Анекдот в тему.
Что за народ пошёл!?
Еле еле от семерых отгафкалось!
Сказало Погремушко складывая складную челюс на полку.....
Рс но моё мнение может её совпадать с мнением Редакции...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.06.21 - 02:46
Так, пришла очередь Кустанайской губернии ))
На ней не написано, что она обязана
И прийдет же в голову такое ляпнуть ))
[Исправлено: maxsaf, 04.06.2021 - 02:51]
На ней не написано, что она обязана
И прийдет же в голову такое ляпнуть ))
[Исправлено: maxsaf, 04.06.2021 - 02:51]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.06.21 - 10:51
Молчит Кустанай, затаился
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 86
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.06.21 - 11:00
Цитата:
Дык он уже все сказал-
Мен потребитель, и прокурор разберется.
Хотя ,как то больше на провокатора смахивает..
maxsaf:
Молчит Кустанай, затаился
Молчит Кустанай, затаился
Дык он уже все сказал-
Мен потребитель, и прокурор разберется.
Хотя ,как то больше на провокатора смахивает..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.06.21 - 11:08
Цитата:
Ну прав ведь. А обслуживание на казахском предоставили. А вот ценники только на русском - уже нарушение. Интересно, как у Добринцоффа дела с гос. языком?
maxsaf:
На ней не написано, что она обязана
На ней не написано, что она обязана
Ну прав ведь. А обслуживание на казахском предоставили. А вот ценники только на русском - уже нарушение. Интересно, как у Добринцоффа дела с гос. языком?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.06.21 - 11:09
1Цитата:
Бендеровец? (к/ф Брат 2)
Ну не мог не процитировать)Цитата:
А что тут топтать если ты уже все истоптала?)
Цитата:
Ты то от каких семерых? От одного еле можешь))Цитата:
А нету такого города
Поэтому и молчит)
maxsaf:
А в Канаде я украинец, практически братский народ
А в Канаде я украинец, практически братский народ
Бендеровец? (к/ф Брат 2)
Ну не мог не процитировать)Цитата:
Coopidon:
С твоим приходом, это уже -пастбище будет. Для баранов и прочих мелких рогатых скотин. Проходи, потопчись здесь, авось ума наберешь полные порховницы.
С твоим приходом, это уже -пастбище будет. Для баранов и прочих мелких рогатых скотин. Проходи, потопчись здесь, авось ума наберешь полные порховницы.
А что тут топтать если ты уже все истоптала?)
Цитата:
Coopidon:
Еле еле от семерых отгафкалось!
Еле еле от семерых отгафкалось!
Ты то от каких семерых? От одного еле можешь))Цитата:
maxsaf:
Молчит Кустанай, затаился
Молчит Кустанай, затаился
А нету такого города
Поэтому и молчит)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.06.21 - 19:03
Цитата:
Так и губернии Костанайской вроде тоже нет, на минуточку
abaika95:
А нету такого города Поэтому и молчит)
А нету такого города Поэтому и молчит)
Так и губернии Костанайской вроде тоже нет, на минуточку
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