Отправлено: - 23:22

elektron:

Вовремя Янг уехал ещё. А как быть тем, кто не успел?

maxsaf:

Подождите, еще начнут захоронения рабов в США искать, да репарации требовать. То ли еще будет.

maxsaf:

Старая поговорка в действии - не можешь сам - учи других

Эх давно я в огород не заходил)А тут уже и помяли все)Цитата:РадоватьсяЦитата:То ли ещё будет вамВы то там как англосакс идете ? Или как мексиканский индус? Пора определитсяуже?))Цитата:Вполне возможноСтарый я сталВот новые пошлиГлупые правда)Ниче не знаютНо учу,учу