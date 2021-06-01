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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 197 из 197«1...195196197
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7026
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 23:00
#2941
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Вовремя Янг уехал ещё. :-) А как быть тем, кто не успел? :-x
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7026
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 23:01
#2942
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Цитата:
maxsaf:
увольняли аж бегом.

Ну пропустил, а так очередное нарушение прав человека. Правильным путём значит идут. ;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10498
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 23:01
#2943
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Цитата:
elektron:
Вовремя Янг уехал ещё. А как быть тем, кто не успел?

Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал великий Ленин 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10498
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 23:03
#2944
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Цитата:
elektron:
Ну пропустил, а так очередное нарушение прав человека. Правильным путём значит идут.

Если встанет вопрос о компенсации - Куат и команда скинутся, лишь бы не восстановили на работе, чтобы прецедент сохранить. Это же чистая победа, дальше больше.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10498
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.06.21 - 23:28
#2945
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Цитата:
abaika95:
Вот и канадский ГУЛАГ обнаружен

Подождите, еще начнут захоронения рабов в США искать, да репарации требовать. То ли еще будет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10498
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.06.21 - 23:03
#2946
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Цитата:
abaika95: Мой Антипод пока не умеет Но я учу,учу....

Старая поговорка в действии - не можешь сам - учи других :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8142
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.06.21 - 23:22
#2947
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Эх давно я в огород не заходил)
А тут уже и помяли все)
Цитата:
elektron:
Вовремя Янг уехал ещё. А как быть тем, кто не успел?

Радоваться
Цитата:
maxsaf:
Подождите, еще начнут захоронения рабов в США искать, да репарации требовать. То ли еще будет.

То ли ещё будет вам
Вы то там как англосакс идете ? Или как мексиканский индус? Пора определится
уже?))
Цитата:
maxsaf:
Старая поговорка в действии - не можешь сам - учи других

Вполне возможно
Старый я стал
Вот новые пошли
Глупые правда)
Ниче не знают
Но учу,учу
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10498
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 02.06.21 - 23:28
#2948
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Цитата:
abaika95:
То ли ещё будет вам Вы то там как англосакс идете ? Или как мексиканский индус? Пора определится уже?))

А мне то зачем - я же не в США живу )) А в Канаде я украинец, практически братский народ :lol:

[Исправлено: maxsaf, 02.06.2021 - 23:30]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1203
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.06.21 - 00:06
#2949
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Цитата:
abaika95:
Эх давно я в огород не заходил) А тут уже и помяли все

С твоим приходом, это уже -пастбище будет. Для баранов и прочих мелких рогатых скотин.
Проходи, потопчись здесь, авось ума наберешь полные порховницы.
Цитата:
abaika95:
Радоваться

Чему!?
Лицезрения тебя или какому иному событию!?
Цитата:
abaika95:
Вполне возможно Старый я стал

Клюф заступился или моск маразмом оброс. Какие последствия у тебя от старости-то!?
Цитата:
abaika95:
Вот новые пошли Глупые правда) Ниче не знают Но учу,учу

Анекдот :-) в тему.
Что за народ пошёл!?
Еле еле от семерых отгафкалось!
Сказало Погремушко складывая складную челюс на полку.....
;-)
Рс но моё мнение может её совпадать с мнением Редакции...
:-o
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10498
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.06.21 - 02:46
#2950
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Так, пришла очередь Кустанайской губернии ))




На ней не написано, что она обязана :lol:
И прийдет же в голову такое ляпнуть ))

[Исправлено: maxsaf, 04.06.2021 - 02:51]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10498
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.06.21 - 10:51
#2951
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Молчит Кустанай, затаился :lol:
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
86
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.06.21 - 11:00
#2952
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Цитата:
maxsaf:
Молчит Кустанай, затаился

Дык он уже все сказал-
Мен потребитель, и прокурор разберется.
Хотя ,как то больше на провокатора смахивает.. :-x
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14012
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.06.21 - 11:08
#2953
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Цитата:
maxsaf:
На ней не написано, что она обязана

Ну прав ведь. А обслуживание на казахском предоставили. А вот ценники только на русском - уже нарушение. Интересно, как у Добринцоффа дела с гос. языком?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8142
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.06.21 - 11:09
#2954
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1Цитата:
maxsaf:
А в Канаде я украинец, практически братский народ

Бендеровец? (к/ф Брат 2)
Ну не мог не процитировать)Цитата:
Coopidon:
С твоим приходом, это уже -пастбище будет. Для баранов и прочих мелких рогатых скотин. Проходи, потопчись здесь, авось ума наберешь полные порховницы.

А что тут топтать если ты уже все истоптала?)
Цитата:
Coopidon:
Еле еле от семерых отгафкалось!

Ты то от каких семерых? От одного еле можешь))Цитата:
maxsaf:
Молчит Кустанай, затаился

А нету такого города
Поэтому и молчит)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10498
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.06.21 - 19:03
#2955
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Цитата:
abaika95:
А нету такого города Поэтому и молчит)

Так и губернии Костанайской вроде тоже нет, на минуточку :lol:
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