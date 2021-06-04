Жестче, чем просил прокурор - Приговор по делу о смертельном ДТП с участием полицейской машины огласили в суде Костаная
Отправлено: 04.06.21 - 18:24
Непоследовательная у нас Фемида.
Вообще не последовательная.
Я бы сказал, что она не капризная дама, а всё проще - с придурью...
Где-то за то, что сбивают человека насмерть и прямо на пешеходном переходе, дают два с половиной года, и причем условно (!). Причем совсем недавно это было. Где-то пять и реального срока, с физическим перемещением тела подсудимого из зала суда в СИЗО, а потом на зону. В плане обстоятельств это дело явно сложнее, во всяком случае не столь односложное, как с пешеходными переходами, где смерть потерпевших и в итоге условный срок.
О чем говорит Самат Кажмуханович тут про какую-то борьбу с ДТП вообще не понятно. Ну не так это на практике, не так! На ней всё совершенно по-другому.
Видимо, основной мотив тут может быть только один - с учётом тяжести последствий ДТП и восстановление социальной справедливости - две смерти, два ребёнка. Сама статья 345 УК предусматривает по части 4, в случае причинения смерти по неосторожности двум и более лицам, наказание от 5 до 10 лет, безальтернативно. Это в любом случае тяжкое преступление. Суд не усмотрел тут оснований и назначить реально, но ниже низшего предела (хотя лично я думал именно так это дело и закончится - три реального, но ещё "не вечер", апелляция, вероятно, пересмотрит, нет, не освободят, но сократят срок).
И, наверное, в случае любой смерти и наличия вины, даже по неосторожности, никакого условно быть вообще не должно, не при каких обстоятельствах.
[Исправлено: Mr_negotive, 04.06.2021 - 18:26]
[Исправлено: Mr_negotive, 04.06.2021 - 18:28]