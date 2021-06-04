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≡ Тимур Кулибаев предложил снизить нагрузку на фонд оплаты труда для бизнеса до 20%
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41660
Тимур Кулибаев предложил снизить нагрузку на фонд оплаты труда для бизнеса до 20%
Отправлено: 04.06.21 - 17:36
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Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев предложил снизить нагрузку на фонд оплаты труда для бизнеса до 20%. Сейчас за каждого наёмного работника бизнес вносит пять платежей, общая нагрузка составляет 34%.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4683
Re: Тимур Кулибаев предложил снизить нагрузку на фонд оплаты...
Отправлено: 04.06.21 - 17:36
#1
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Правильно говорит товарищ, реально многие не могут выйти из тени из-за всяких накрученных законов
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