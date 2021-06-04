Re: Детдомовцы больше 10 лет не могут получить жилье в Костанае

Отправлено: - 17:33

По договору найма проживают много всякого народа, в их рядах надо провести чистку, знаю у многих есть другое жилье, но надо выдать ордера вот таким совсем кто не может купить жилье. Депутаты давно бы приняли соответствующие законы