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≡ Детдомовцы больше 10 лет не могут получить жилье в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41660
Детдомовцы больше 10 лет не могут получить жилье в Костанае
Отправлено: 04.06.21 - 09:52
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Бывшие детдомовцы Костаная жалуются на медленное продвижение очереди на жилье. Некоторые ждут по 10 лет, но так и не могут получить свои квадратные метры. В очереди находятся свыше двух тысяч детей-сирот.
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§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
343
Re: Детдомовцы больше 10 лет не могут получить жилье в Костанае
Отправлено: 04.06.21 - 09:52
#1
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Всего 11 лет в очереди,подуумаешь.Если всех нуждающихся сирот обеспечивать жилплощадью,тогда родственникам чиновников не достанется.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21964
Re: Детдомовцы больше 10 лет не могут получить жилье в Костанае
Отправлено: 04.06.21 - 12:18
#2
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Акиматы, где квартиры, для СИРОТ?
Все уже - разворовали?... 8-) :-o
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4683
Re: Детдомовцы больше 10 лет не могут получить жилье в Костанае
Отправлено: 04.06.21 - 17:33
#3
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По договору найма проживают много всякого народа, в их рядах надо провести чистку, знаю у многих есть другое жилье, но надо выдать ордера вот таким совсем кто не может купить жилье. Депутаты давно бы приняли соответствующие законы
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