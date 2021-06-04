Прогноз на 5 дней
ясно+16°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 25% влажность
  • СВ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жестче, чем просил прокурор - Приговор по делу о смертельном ДТП с участием полицейской машины огласили в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41660
Жестче, чем просил прокурор - Приговор по делу о смертельном ДТП с участием полицейской машины огласили в суде Костаная
Отправлено: 04.06.21 - 17:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении Виктора Маслюка, который в июле 2020 года совершил ДТП на рудненской трассе, в районе кафе "Арагви", вынесли в суде № 2 Костаная сегодня, 4 июня.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4683
Re: Жестче, чем просил прокурор - Приговор по делу о смертельном...
Отправлено: 04.06.21 - 17:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут же очевидная вина сотрудников полиции, куда они неслись на такой скорости , что даже не смогли объехать или притормозить. Человек и так потерял двоих своих детей, а тут ещё срок реальный. Судья совсем не хочет смотреть правде в глаза
Профайл Посетить вебсайт
M
§ Marat888
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.19
Сообщений:
2
Re: Жестче, чем просил прокурор - Приговор по делу о смертельном...
Отправлено: 04.06.21 - 18:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдааа, почему-то я в последнее время перестал удивлятся решениям наших судей. "Виктора Маслюка арестовали в зале суда. С чем связан более жесткий приговор, судья толком не пояснил." Что-то подобное я уже слышал недавно когда приговор в отношении зам акима Костанайского района выносили. Там тоже не понятно за что человека осудили!!!! Насколько я знаю судьи руководствуются законом и выносят решения основываясь на внутреннее убеждение. НО ЧТО-ТО мне подсказывает что здесь защищают честь мундира, а если вообще эта Честь???? Большой вопрос.
Профайл
M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
57
Жестче, чем просил прокурор - Приговор по делу о смертельном ДТП с участием полицейской машины огласили в суде Костаная
Отправлено: 04.06.21 - 18:24
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непоследовательная у нас Фемида.
Вообще не последовательная.
Я бы сказал, что она не капризная дама, а всё проще - с придурью...

Где-то за то, что сбивают человека насмерть и прямо на пешеходном переходе, дают два с половиной года, и причем условно (!). Причем совсем недавно это было. Где-то пять и реального срока, с физическим перемещением тела подсудимого из зала суда в СИЗО, а потом на зону. В плане обстоятельств это дело явно сложнее, во всяком случае не столь односложное, как с пешеходными переходами, где смерть потерпевших и в итоге условный срок.

О чем говорит Самат Кажмуханович тут про какую-то борьбу с ДТП вообще не понятно. Ну не так это на практике, не так! На ней всё совершенно по-другому.

Видимо, основной мотив тут может быть только один - с учётом тяжести последствий ДТП и восстановление социальной справедливости - две смерти, два ребёнка. Сама статья 345 УК предусматривает по части 4, в случае причинения смерти по неосторожности двум и более лицам, наказание от 5 до 10 лет, безальтернативно. Это в любом случае тяжкое преступление. Суд не усмотрел тут оснований и назначить реально, но ниже низшего предела (хотя лично я думал именно так это дело и закончится - три реального, но ещё "не вечер", апелляция, вероятно, пересмотрит, нет, не освободят, но сократят срок).

И, наверное, в случае любой смерти и наличия вины, даже по неосторожности, никакого условно быть вообще не должно, не при каких обстоятельствах.

[Исправлено: Mr_negotive, 04.06.2021 - 18:26]

[Исправлено: Mr_negotive, 04.06.2021 - 18:28]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 71
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS