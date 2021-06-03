Начнем с цифр. В 2018 году Центр изучения общественного мнения о репродуктивном здоровье молодежи провел исследование и выяснил, что показатель подростковой беременности в Казахстане - 36 случаев на 1 000 девушек, в 6 раз больше, чем в развитых странах. В 2019-м Бюро национальной статистики РК сообщило, что этот показатель снизился, но незначительно. В том же году в Костанайской области женщины в возрасте от 15 до 19 лет родили 450 детей, а по стране - больше 12 тысяч. По данным управления здравоохранения, в 2020 году в нашем регионе в возрасте до 18 лет забеременела 51 девушка, за 5 месяцев 2021 года - 22. Читать статью
abaika95: секс просвещение в Казахстане да и вообще в СНГ какую прибыль несёт для фондов и правительства США?
Попробую предположить,что ставка делается на будущее.Такие люди планируют на 30 и более лет вперед. Если реально внедрят такое течение,то в будущем,уйдет поколение,воспитанное с моральными ценностями,с осознанием семьи,страны,традиций,Бога,с осознанием ответственности. Взрастят развращенных до скотского состояния космополитов,не несущих ответственности ни за что.Которыми будет очень просто управлять,со всеми вытекающими вариантами развития. Цитата:
сайлау курманов: Есть ли на казахстанском ТВ программы в стиле беременная в 16, боюсь что нет, вот поэтому последствия всего молодежь и сильно не напрягает
Зато на западе в США полно пропаганды,голливуд отлично справляется,этим самым прекрасно обнажая настоящий стиль жизни западной цивилизации.-секс,разврат,насилие,жизнь и смерть ради денег.Бери от жизни все,не отдавая ничего. Субъективно-оценив ситуацию в штатах и западе в целом за последние 5 лет,пришел к выводу,что нет ничего лучше родной земли,родной страны,даже со всеми недостатками. Очевидно,что перенимать нужно и можно полезное,хорошее,а от плохого -дистанцироваться.Думаю у каждого есть внутренний стержень,внутренний голос сердца,который подскажет верное решение.Как в детстве книжка,что такое хорошо,что такое плохо.Вот на примере таких книжек,нужно воспитывать будущее поколение.И тогда их внутренний голос,подскажет правильное решение.
вы опоздали. все уже давно внедрялось - с конца 90-х - начала 2000-х, когда пошли "обновления" в школе; различные программы (бесплатные), гранты образовательные, введение бакалавриата в вузах и масса неких "безобидных" новинок того периода - это всё оно по сути своей, работа Фонда Сороса. В конце 90-х в школах введено было типа "Семейное воспитание" - или типа того... Учителей на различные курсы гоняли, внедряли различные курсы в школах, колледжах, вузах и т.д. Результаты имеем уже .... Но кто-то очень хорошо с этого поимел - давая разрешение, а правильнее, думаю, внедряя сознательно все "эксперименты". Только о последствиях не думали. "Убивали" традиции советской школы (вся система образования); "убивали" самобытность народов, ценности и т.д. и т.п., внедряя аккуратно "ценности" гейропской культуры, отупляя, формируя быдло. Иностранцы попадая в страны - восхищаются и умиляются тем, что мы убивали столько лет, думая,что идем к цивилизации. По факту мы от цивилизации уходим - она была у нас, а сейчас к африканским странам стремимся, да и то они уже впереди нас, наверное. Судя по всему пошла очередная волна (точнее активизация) делишек Фонда Сороса и Ко. Может сейчас мозги начнем включать уже при "встрече" с ... И думать будем и о своих наработках, традициях, обычаях, включая и ту область жизни, о которой героиня репортажа "радеет".
Согласно Конвенции о правах ребенка, ребёнком считается человеческое существо до 18 лет. И каждому возрасту нужна своя доза информации. Цитата:
Гога: Цитата: Victor Yang: не было такого огромного потока информации ___ Это - то причём здесь ?? Просто время было другое .
А "другое время" чем характеризуется, чем отличается от нынешнего? Причем тут информация? Очень даже причем - информация не всегда объективная (под информацией я понимаю, в том числе, и фильмы, клипы, шоу, блогеров, картинки и т.д.), может быть даже извращённой и неверно истолкованной ребенком. Тем более, подросткам хочется как можно быстрее быть похожими на взрослых и переспать с кем-то в юном возрасте может казаться крутостью. Цитата:
Гога: Люди шутят , а вы всегда так серьезно относитесь
Тема вроде серьёзная. Или на похоронах вы тоже отпускаете шуточки в стиле черного юмора и считаете это нормальным? Цитата:
Гога: у меня две одноклассницы через 5 месяцев после выпускного родили . Ну и что ??
А кто содержал тех детей? Отцы у них есть? Семьи до сих пор целые? Образование у молодых родителей какое сейчас? Глупость, совершенная в юности, на всю жизнь накладывает отпечаток.
Алиса: вы опоздали. все уже давно внедрялось - с конца 90-х - начала 2000-х, когда пошли "обновления" в школе; различные программы (бесплатные), гранты образовательные, введение бакалавриата в вузах и масса неких "безобидных" новинок того периода - это всё оно по сути своей, работа Фонда Сороса. В конце 90-х в школах введено было типа "Семейное воспитание" - или типа того... Учителей на различные курсы гоняли, внедряли различные курсы в школах, колледжах, вузах и т.д. Результаты имеем уже
Просто тогда,в конце 90х,еще был силен дух советской школы,даже учитывая все удары,нанесенные выродком соросом,"советский локомотив"продолжал жить.Поэтому ,слава Богу,до сих пор есть люди здравомыслящие,понимающие к чему "катится мир",чувствующие тонкую грань.Я уверен,что благодаря таким людям,мы окончательно еще не упали в эту яму.Считаю,что это прежде всего преподавательский состав,советские учителя.Которые понимали к чему ведет ситуация.Рассказывали нам о предмете -"Логика",который преподавали с 1946 по 1959гг.Давали читать книги,которых не было в библиотеке.Один профессор,говорил:"Учитесь принимать решения,в условиях неопределенности."
А как, по-вашему, будет правильно? Ничему "такому" детей не учить? Не рассказывать про ЗППП и способы их профилактики? Пустить на самотек? Пусть беременнеют в 15? Инстинкт есть - от этого никуда не деться, а вот управлять им они не умеют.
Виктор, учить нужно - это без вопросов. Но... не пользуясь ценностями извне, а пытаться находить слов и примеры исходя из нашего менталитета (если так уместно говорить), из наших ценностей, критериев морали... Не пользоваться опытом "чуждым для нашего миропонимания, мировосприятия, нашим традициям и обычаям. Думаю, вы поняли мою мысль))
Victor Yang: А как, по-вашему, будет правильно? Ничему "такому" детей не учить? Не рассказывать про ЗППП и способы их профилактики? Пустить на самотек? Пусть беременнеют в 15? Инстинкт есть - от этого никуда не деться, а вот управлять им они не умеют.
Как вы думаете,мб знаете,в советское время много беременело в 15?Я имею в виду не перестроечное время.При всех инстинктах,уверен ,были случаи,но не так массово. Если уж они хотят "просвещать"детей,то необходима жесткая цензура в интеренете,и контроль потребления детьми информации из интернета.И уж точно не европейский и не западный подход.
Сергей kst: Если уж они хотят "просвещать"детей,то необходима жесткая цензура в интеренете,и контроль потребления детьми информации из интернета.
Соглашусь! Вот в РФ пропаганда ЛГБТ вроде запрещена, но когда из любопытства зашла на сайты корейских, китайских, японских и т.п. фильмов с русской озвучкой и субтитрами, обнаружила в "Подборках" фильмы "Про геев", снятых с большой симпатией и мастерством. Особенно грешат этим почему-то таиландские кинематографисты. Даже в коммунистическом Китае таких фильмов вагон и маленькая тележка ("загнивает" Китай!) Причём, в этих странах снимается много фильмов про школу (там учатся до 20-ти лет). И во многих из них отражается тема геев и лесбиянок как что-то естественное. Что это,как не пропаганда? Почему на это никто не обращает внимание?
Цитата:
Нужно понимать, что невозможно человека сделать геем или лесбиянкой. Если вам все время нравились женщины, то с чего вдруг начнут нравиться мужчины?!
А вот тут не соглашусь! Это можно сказать про взрослого человека, но не о ребёнке. Опять же, на примере корейского фильма убедилась, что ребёнку можно навязать любую ориентацию.(Сюжет: мальчик воспитывался воином среди себе подобных для личной охраны правителя и стал с детства его возлюбленным. И был убеждён, что только мужчину он может любить. И только роковая встреча с женщиной открыла ему его настоящую ориентацию. Но этого бы не случилось, опять же, если бы не прихоть правителя. Так бы и считал за счастье быть любимым гея). Если с детства внушать, что ЛГБТ - это нормально, то из простых дружеских чувст могут развиться и сексуальные отношения. Так что при половом воспитании надо внушить, что интимные отношения между мужчиной и женщиной, в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, природой направлены на продолжение человеческого рода. Со всей вытекающей из этого ответственностью друг перед другом. И научить недорослей в гиперсексуальном возрасте разумно подходить к этой проблеме
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