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≡ «Открытая опасность». Нужна железная крышка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41659
«Открытая опасность». Нужна железная крышка
Отправлено: 04.06.21 - 16:23
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Об открытом колодце, расположенном возле дома № 12/3 по ул. Челябинской, сообщил «НГ» житель Костаная Николай СОЛОВЬЕВ.

- Возможно, это колодец связистов, не очень глубокий, внизу я вижу кабель, - пояснил он.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
735
«Открытая опасность». Нужна железная крышка
Отправлено: 04.06.21 - 16:23
#1
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Директор Костанайского технического узла местных сетей Северной РДТ Михаил ПОЛЕТАЕВ предоставил «НГ» комментарий:
«На сайте еженедельника «Наша газета» 2 июня текущего года в рубрике «Открытая опасность» опубликована информация об открытом колодце по ул. Челябинская, возле дома № 12/3. Для уточнения принадлежности колодца Северной РДТ – филиалу АО «Казахтелеком» специалистами осуществлен выезд по указанному адресу. Установлено, что данный ведомственный колодец связи принадлежит ТОО «Геолайн». Информация об открытом колодце доведена до руководства ТОО «Геолайн». Сейчас крышку уже заменили».
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