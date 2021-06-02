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≡ Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41659
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 17:21
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- Странно слушать доводы о том, что вопрос возврата нашей области в свой часовой пояс требует какой-то особой доработки, - сказал один из истцов Аркадий Денисов. - Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1402
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 11:41
#90
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Цитата:
Добринцофф:
Когда аргументов нет,надо подключать детей-это всегда срабатывает тут не докопаешься.

Цитата:
abaika95:
Самое ироничное что ведлер везде потрясает фотой чужих детей))

Вам, наверное, и невдомек, что человек может совершенно искренне ратовать за здоровье чужих детей. Тому, кто основывается на частнособственнических инстинктах и непробиваемом эгоизме трудно представить себе бескорыстную заботу о других людях.

[Исправлено: Маркс, 04.06.2021 - 11:44]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
232
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 04.06.21 - 15:59
#91
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Цитата:
Маркс:
наступление середины дня в 13 часов, а не в 14, будет привычным для нашей широты и долготы в осреднении по области. А для этого нужно сдвинуть время на час назад. Все логично.

Это логично для адекватных людей, но не приемлемо для адекватно-одаренных))
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