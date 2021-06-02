Отправлено: - 15:59

Маркс:

наступление середины дня в 13 часов, а не в 14, будет привычным для нашей широты и долготы в осреднении по области. А для этого нужно сдвинуть время на час назад. Все логично.

Цитата:Это логично для адекватных людей, но не приемлемо для адекватно-одаренных))