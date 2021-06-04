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По колесам машины, за рулем которой был подросток, пришлось стрелять полицейским в Аркалыке
По колесам машины, за рулем которой был подросток, пришлось стрелять полицейским в Аркалыке
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