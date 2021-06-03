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Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Отправлено: 03.06.21 - 15:37
Казахстанцам, который получили обе дозы вакцины против коронавируса, присвоят "зелёный" статус в приложении Ashyq на следующей неделе. Об этом сообщил на пресс-конференции министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.
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Re: Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат...
Отправлено: 03.06.21 - 15:37
вот один из моментов пресловутой программы добровольного вакцинирования. Изподволь ненавязчиво принуждают население к прививке. А если человек здоров, то ему нет открытых дверей в те же ЦОНы? Что за маразм? Сами же врачи говорят, что и привитые могут болеть сами и заражать других. Чем же они в данном случае лучше? Шараханье постановлений наверху население уже задолбало.
О
(Полноправные пользователи)
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Re: Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат...
Отправлено: 03.06.21 - 19:23
Присвоют зелёный статус и пускай не забудут выдать зелёные штаны и колокольчик в нос, чтобы издалека было видно. Дурдом....
(Полноправные пользователи)
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- 1317
Re: Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат...
Отправлено: 03.06.21 - 21:45
Обыкновенный фашизм.
Re: Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат...
Отправлено: 04.06.21 - 13:00
про вакцинацию.
мне сегодня пришло два смс от 1414.
первая
Уважаемый ...Вы приглашены на вакцинацию от "Коронавирусная инфекция"
4.04.2021 9.00 в филиал ТОО "VIAMEDIS" в городе Кокшетау.
вторая
Уважаемый ..Вы приглашены на 2ой этап вакцинации от "Коронавирусная инфекция" 19.07.2021 в филиал ТОО "VIAMEDIS@ в городе Кокшетау.
фио мое, тел. мой.
приятно что государство помнит о нас.
мне сегодня пришло два смс от 1414.
первая
Уважаемый ...Вы приглашены на вакцинацию от "Коронавирусная инфекция"
4.04.2021 9.00 в филиал ТОО "VIAMEDIS" в городе Кокшетау.
вторая
Уважаемый ..Вы приглашены на 2ой этап вакцинации от "Коронавирусная инфекция" 19.07.2021 в филиал ТОО "VIAMEDIS@ в городе Кокшетау.
фио мое, тел. мой.
приятно что государство помнит о нас.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
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- 31.07.10
- Сообщений:
- 21964
Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Отправлено: 04.06.21 - 13:19
Цитата:
Алекс, ты езжай, конечно.
Пока - зовут...
alex_60:
фио мое, тел. мой.
фио мое, тел. мой.
Алекс, ты езжай, конечно.
Пока - зовут...
Re: Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат...
Отправлено: 04.06.21 - 13:22
Да куда ему ехать то? Они и вакцины путают, колят не то что надо. Да и тут в системе неразбериха. Лучше обождать. Торопиться, Алекс, не будем да?
Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Отправлено: 04.06.21 - 13:45
Цитата:
так смс в полдевятого пришло,прием на девять назначен.
за полчаса бы до Кокшетау не добежал бы.
за полчаса только до канадской границы можно успеть добежать.
drakon:
ты езжай, конечно. Пока - зовут..
ты езжай, конечно. Пока - зовут..
так смс в полдевятого пришло,прием на девять назначен.
за полчаса бы до Кокшетау не добежал бы.
за полчаса только до канадской границы можно успеть добежать.
Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Отправлено: 04.06.21 - 13:57
Цитата:
у меня в июне полгода после излечения заканчиваются.
так что я точно не тороплюсь.
думаю "привился" на год не меньше.
а то и навсегда.
попозже может проверюсь.
Вчера читал, Песков ,пресс секретарь который, говорит,
в мае прошлого года он болел.год прошел
ну они то часто проверяются,так говорит
о сохранении у него высокого уровня антител к коронавирусу,
даже о их возрастании,
и наличии сразу двух видов иммунитета, включая Т-клеточный.
рихард:
Лучше обождать. Торопиться, Алекс, не будем да?
Лучше обождать. Торопиться, Алекс, не будем да?
у меня в июне полгода после излечения заканчиваются.
так что я точно не тороплюсь.
думаю "привился" на год не меньше.
а то и навсегда.
попозже может проверюсь.
Вчера читал, Песков ,пресс секретарь который, говорит,
в мае прошлого года он болел.год прошел
ну они то часто проверяются,так говорит
о сохранении у него высокого уровня антител к коронавирусу,
даже о их возрастании,
и наличии сразу двух видов иммунитета, включая Т-клеточный.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
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- 2130
Re: Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат...
Отправлено: 04.06.21 - 14:16
Когда, наконец, закупят Пфайзеровскую вакцину?
(Полноправные пользователи)
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Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Отправлено: 04.06.21 - 14:17
Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Отправлено: 04.06.21 - 14:42
обратите внимание на то, что многие из российского истеблишмента по различным отговоркам уклонились от прививки. Вот тот же Песков, Матвиенко и другие. Путин и тот якобы привился в закрытом кабинете и тут без комментариев.(а было это действо или нет никто не знает кроме его самого) , но так как они постоянно врут и не краснеют, то особого доверия их заявления не вызывают. А сами нагибают народ на скорейшее и почти массовое вакцинирование. Не стыковка тут, однако.
Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Отправлено: 04.06.21 - 14:44
Цитата:
никогда. это очевидно.
спутник в июне зарегистрируют в европе и воз.
после этого разговоры о закупе вообще прекратятся.
юля елиссева:
Когда, наконец, закупят Пфайзеровскую вакцину?
Когда, наконец, закупят Пфайзеровскую вакцину?
никогда. это очевидно.
спутник в июне зарегистрируют в европе и воз.
после этого разговоры о закупе вообще прекратятся.
Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Отправлено: 04.06.21 - 14:53
Цитата:
думаю привился.иначе бы не стал ходить везде и ездить,
без всяких масок и прочих атрибутов.
в Европу вот на днях поедет.
Песков переболел, у Матвиенко антитела есть.
да и не нагибают вроде никого.
рихард:
Путин и тот якобы привился в закрытом кабинете
Путин и тот якобы привился в закрытом кабинете
думаю привился.иначе бы не стал ходить везде и ездить,
без всяких масок и прочих атрибутов.
в Европу вот на днях поедет.
Песков переболел, у Матвиенко антитела есть.
да и не нагибают вроде никого.
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