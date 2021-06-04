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≡ По колесам машины, за рулем которой был подросток, пришлось стрелять полицейским в Аркалыке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41655
По колесам машины, за рулем которой был подросток, пришлось стрелять полицейским в Аркалыке
Отправлено: 04.06.21 - 14:36
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Управление автомобилем несовершеннолетнему передал его отец. Сам он сидел рядом с сыном и, по сообщению пресс-службы департамента полиции Костанайской области, был пьян.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
130
Re: По колесам машины, за рулем которой был подросток, пришлось...
Отправлено: 04.06.21 - 14:36
#1
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Да уж! Папаше на сына вообще наплевать!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
598
Re: По колесам машины, за рулем которой был подросток, пришлось...
Отправлено: 04.06.21 - 14:38
#2
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Папа яркий представитель биомусора. Пацана жаль,во первых генетика,во вторых воспитание. Таким же вырастит.
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