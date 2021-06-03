Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе

Отправлено: - 14:42

обратите внимание на то, что многие из российского истеблишмента по различным отговоркам уклонились от прививки. Вот тот же Песков, Матвиенко и другие. Путин и тот якобы привился в закрытом кабинете и тут без комментариев.(а было это действо или нет никто не знает кроме его самого) , но так как они постоянно врут и не краснеют, то особого доверия их заявления не вызывают. А сами нагибают народ на скорейшее и почти массовое вакцинирование. Не стыковка тут, однако.