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≡ Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41655
Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Отправлено: 03.06.21 - 15:37
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Казахстанцам, который получили обе дозы вакцины против коронавируса, присвоят "зелёный" статус в приложении Ashyq на следующей неделе. Об этом сообщил на пресс-конференции министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
130
Re: Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат...
Отправлено: 03.06.21 - 15:37
#1
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вот один из моментов пресловутой программы добровольного вакцинирования. Изподволь ненавязчиво принуждают население к прививке. А если человек здоров, то ему нет открытых дверей в те же ЦОНы? Что за маразм? Сами же врачи говорят, что и привитые могут болеть сами и заражать других. Чем же они в данном случае лучше? Шараханье постановлений наверху население уже задолбало.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
144
Re: Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат...
Отправлено: 03.06.21 - 19:23
#2
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Присвоют зелёный статус и пускай не забудут выдать зелёные штаны и колокольчик в нос, чтобы издалека было видно. Дурдом....
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1317
Re: Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат...
Отправлено: 03.06.21 - 21:45
#3
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Обыкновенный фашизм.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11937
Re: Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат...
Отправлено: 04.06.21 - 13:00
#4
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про вакцинацию.
мне сегодня пришло два смс от 1414.
первая
Уважаемый ...Вы приглашены на вакцинацию от "Коронавирусная инфекция"
4.04.2021 9.00 в филиал ТОО "VIAMEDIS" в городе Кокшетау.
вторая
Уважаемый ..Вы приглашены на 2ой этап вакцинации от "Коронавирусная инфекция" 19.07.2021 в филиал ТОО "VIAMEDIS@ в городе Кокшетау.

фио мое, тел. мой.
приятно что государство помнит о нас.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21964
Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Отправлено: 04.06.21 - 13:19
#5
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Цитата:
alex_60:
фио мое, тел. мой.

Алекс, ты езжай, конечно.
Пока - зовут... :lol: ;-)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
130
Re: Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат...
Отправлено: 04.06.21 - 13:22
#6
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Да куда ему ехать то? Они и вакцины путают, колят не то что надо. Да и тут в системе неразбериха. Лучше обождать. Торопиться, Алекс, не будем да?
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11937
Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Отправлено: 04.06.21 - 13:45
#7
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Цитата:
drakon:
ты езжай, конечно. Пока - зовут..


так смс в полдевятого пришло,прием на девять назначен.
за полчаса бы до Кокшетау не добежал бы.
за полчаса только до канадской границы можно успеть добежать.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11937
Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Отправлено: 04.06.21 - 13:57
#8
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Цитата:
рихард:
Лучше обождать. Торопиться, Алекс, не будем да?


у меня в июне полгода после излечения заканчиваются.
так что я точно не тороплюсь.
думаю "привился" на год не меньше.
а то и навсегда.
попозже может проверюсь.
Вчера читал, Песков ,пресс секретарь который, говорит,
в мае прошлого года он болел.год прошел
ну они то часто проверяются,так говорит
о сохранении у него высокого уровня антител к коронавирусу,
даже о их возрастании,
и наличии сразу двух видов иммунитета, включая Т-клеточный.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2130
Re: Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат...
Отправлено: 04.06.21 - 14:16
#9
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Когда, наконец, закупят Пфайзеровскую вакцину?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2383
Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Отправлено: 04.06.21 - 14:17
#10
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Цитата:
рихард:
Лучше обождать. Торопиться, Алекс, не будем да?


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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
130
Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Отправлено: 04.06.21 - 14:42
#11
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обратите внимание на то, что многие из российского истеблишмента по различным отговоркам уклонились от прививки. Вот тот же Песков, Матвиенко и другие. Путин и тот якобы привился в закрытом кабинете и тут без комментариев.(а было это действо или нет никто не знает кроме его самого) , но так как они постоянно врут и не краснеют, то особого доверия их заявления не вызывают. А сами нагибают народ на скорейшее и почти массовое вакцинирование. Не стыковка тут, однако.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11937
Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Отправлено: 04.06.21 - 14:44
#12
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Цитата:
юля елиссева:
Когда, наконец, закупят Пфайзеровскую вакцину?


никогда. это очевидно.
спутник в июне зарегистрируют в европе и воз.
после этого разговоры о закупе вообще прекратятся.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11937
Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Отправлено: 04.06.21 - 14:53
#13
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Цитата:
рихард:
Путин и тот якобы привился в закрытом кабинете


думаю привился.иначе бы не стал ходить везде и ездить,
без всяких масок и прочих атрибутов.
в Европу вот на днях поедет.
Песков переболел, у Матвиенко антитела есть.
да и не нагибают вроде никого.
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