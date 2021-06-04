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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11929
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 12:36
#5581
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Цитата:
drakon:
Я - проснулся...


Доброе утро.
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11929
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 12:37
#5582
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Цитата:
drakon:
давай - пиши.


без работы не останешься,
закатывай рукава.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21962
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 12:38
#5583
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Цитата:
Гога:
модераторы не сидят сутками в сети

В деревеньке, я - модератор... :lol: ;-)
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11929
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.06.21 - 12:39
#5584
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Цитата:
drakon:
В деревеньке, я - модератор


за вчерашний день тебе с занесением.
с трех часов дня по времени деревни не модерировал.
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