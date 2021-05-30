Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 20:15

Дракон, помню тебе ОК отвечала что статус УП больше не присваивается.

а тут поуехавшему водиле из америки

с 200 сообщениями по его просьбе дали.

с какого то перепугу. диваны не заносил.

тебе с 20000 как, не обидно?