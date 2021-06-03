Отправлено: - 12:33

Сергей kst:

А сама эта карагандинка ,слепая что ли,или в беспамятстве была?

[Исправлено: elektron, 04.06.2021 - 07:37]

Ну и чего такого. Нормальная практика. У нас тоже многим, кто астраценику получил, вторую уже другую ставят. Пишут, что даже эффективней, чем две одинаковые.Цитата:Не знаю как в КЗ, но меня прививали первый раз, так шприц уже просто лежал, подготовленный. предположительно - бионтех вкололи.