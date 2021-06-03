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≡ Карагандинке ошибочно ввели разные вакцины. Медсестра отстранена от работы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41652
Карагандинке ошибочно ввели разные вакцины. Медсестра отстранена от работы
Отправлено: 03.06.21 - 16:13
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Карагандинке ввели две разные вакцины от коронавируса. Медсестру, которая вколола российскую вакцину вместо арабской отстранили от работы в Центре вакцинации.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
58
Re: Карагандинке ошибочно ввели разные вакцины. Медсестра...
Отправлено: 03.06.21 - 16:13
#1
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Это только цветочки, даже я бы сказал набухшие почки. А сколько всего скрывается? Толи ещё будет....
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
341
Re: Карагандинке ошибочно ввели разные вакцины. Медсестра...
Отправлено: 03.06.21 - 16:14
#2
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А сама эта карагандинка ,слепая что ли,или в беспамятстве была?
Знает же ,какой вакциной привили первый раз.Хотя о чем это я.Цитата:
19-летней девушке
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
366
Re: Карагандинке ошибочно ввели разные вакцины. Медсестра...
Отправлено: 03.06.21 - 16:15
#3
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Цитата:
Медсестра вместо арабской вакцины ввела российскую.

Источник:


Зачем вообще российская вакцина?Она не одобрена ВОЗ.Инспекторы организации смогут завершить оценку безопасности вакцины "Спутник V" только в течение лета текущего года.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
231
Re: Карагандинке ошибочно ввели разные вакцины. Медсестра...
Отправлено: 03.06.21 - 19:15
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Зачем вообще российская вакцина?

Вам - не обязательна :lol:
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1317
Re: Карагандинке ошибочно ввели разные вакцины. Медсестра...
Отправлено: 03.06.21 - 21:50
#5
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Казахстанская тоже не все этапы прошла.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10496
Карагандинке ошибочно ввели разные вакцины. Медсестра отстранена от работы
Отправлено: 03.06.21 - 22:12
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Зачем вообще российская вакцина?Она не одобрена ВОЗ.Инспекторы организации смогут завершить оценку безопасности вакцины "Спутник V" только в течение лета текущего года.

А что им мешало сделать это раньше? Насколько я знаю Спутник то появился одним из первых, если не самый первый. Значит оно так им надо. Как и Спутнику их одобрение
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7024
Карагандинке ошибочно ввели разные вакцины. Медсестра отстранена от работы
Отправлено: 04.06.21 - 12:33
#7
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Ну и чего такого. Нормальная практика. У нас тоже многим, кто астраценику получил, вторую уже другую ставят. Пишут, что даже эффективней, чем две одинаковые.Цитата:
Сергей kst:
А сама эта карагандинка ,слепая что ли,или в беспамятстве была?

Не знаю как в КЗ, но меня прививали первый раз, так шприц уже просто лежал, подготовленный. предположительно - бионтех вкололи. :lol:

[Исправлено: elektron, 04.06.2021 - 07:37]
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