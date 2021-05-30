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Coopidon:

Я от вас ждал цыцат где вы печетесь насчёт уменьшения народа израильского, или внакраинськаго. Опечален чтотэтого у вас нет. Сомнения, что о них переживаете. Потому что от вас цыцат нету по этому вопросу. Похоже всеж таки только об российском только народе искренне у вас печаль имеется. Нехорошо! Какая-то направленная избранность присутствует...

Цитата:Цитаты, цитатами, конечно искренне переживаю за многих народов, в том числе и за простых россиян.Ранее указывал, что два года проживал в г.Москве (1990-1991 годы), родственники и знакомые в РФ проживают. На мой взгляд в идеале им желательно не закрываться от всего мира железным занавесом, проходили ранее, а жить в мире и согласии со всеми странами и в большом процветающем государстве свободолюбивых людей. Тем более потенциал есть и будем надеется на лучшее. В марте 2020 года об этом вскользь дискутировал с Виталием. Он ток-шоу всякие, мистику, предсказателей любит смотреть. Там за Вангу, Нострадамуса и т.д. которые якобы говорили вот-вот наступит светлое будущее и жить будем как в раю. Цитирую отрывок:Кайрат стайер: Вот Виталий, ты простой как я, ток-шоу пересмотрел что ли? Во второй мировой войне СССР участвовал.Но тем не менее на мой взгляд как говорил А.П. Чехов следует выдавливать из себя по каплям раба. Это я к чему, в заметке от 26 марта текущего года: Великодержавие как судьба России. Страна подчинена воле наследников Чингисхана, отмечены отдельные моменты касающийся сегодняшних реалии. Из той же оперы, ранее В.В.Жириновский, в какой-то степени рупор властей, на красной площади раздавая деньги приговаривал: холопы, крепостные и.т.д. потом через несколько дней пояснил, что мы все безлошадные, бесправные и.т.д. Ещё раньше когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Потом пояснял. что это не про правителя.Подробнее здесь: