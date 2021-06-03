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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41651
Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 03.06.21 - 00:46
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Начнем с цифр. В 2018 году Центр изучения общественного мнения о репродуктивном здоровье молодежи провел исследование и выяснил, что показатель подростковой беременности в Казахстане - 36 случаев на 1 000 девушек, в 6 раз больше, чем в развитых странах. В 2019-м Бюро национальной статистики РК сообщило, что этот показатель снизился, но незначительно. В том же году в Костанайской области женщины в возрасте от 15 до 19 лет родили 450 детей, а по стране - больше 12 тысяч. По данным управления здравоохранения, в 2020 году в нашем регионе в возрасте до 18 лет забеременела 51 девушка, за 5 месяцев 2021 года - 22.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4679
Re: Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 04.06.21 - 03:38
#15
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Есть ли на казахстанском ТВ программы в стиле беременная в 16, боюсь что нет, вот поэтому последствия всего молодежь и сильно не напрягает
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С
* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
339
Re: Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 04.06.21 - 09:09
#16
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Цитата:
abaika95:
секс просвещение в Казахстане да и вообще в СНГ какую прибыль несёт для фондов и правительства США?

Попробую предположить,что ставка делается на будущее.Такие люди планируют на 30 и более лет вперед.
Если реально внедрят такое течение,то в будущем,уйдет поколение,воспитанное с моральными ценностями,с осознанием семьи,страны,традиций,Бога,с осознанием ответственности.
Взрастят развращенных до скотского состояния космополитов,не несущих ответственности ни за что.Которыми будет очень просто управлять,со всеми вытекающими вариантами развития.
Цитата:
сайлау курманов:
Есть ли на казахстанском ТВ программы в стиле беременная в 16, боюсь что нет, вот поэтому последствия всего молодежь и сильно не напрягает

Зато на западе в США полно пропаганды,голливуд отлично справляется,этим самым прекрасно обнажая настоящий стиль жизни западной цивилизации.-секс,разврат,насилие,жизнь и смерть ради денег.Бери от жизни все,не отдавая ничего.
Субъективно-оценив ситуацию в штатах и западе в целом за последние 5 лет,пришел к выводу,что нет ничего лучше родной земли,родной страны,даже со всеми недостатками.
Очевидно,что перенимать нужно и можно полезное,хорошее,а от плохого -дистанцироваться.Думаю у каждого есть внутренний стержень,внутренний голос сердца,который подскажет верное решение.Как в детстве книжка,что такое хорошо,что такое плохо.Вот на примере таких книжек,нужно воспитывать будущее поколение.И тогда их внутренний голос,подскажет правильное решение.
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