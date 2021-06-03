Отправлено: - 09:09

abaika95:

секс просвещение в Казахстане да и вообще в СНГ какую прибыль несёт для фондов и правительства США?

сайлау курманов:

Есть ли на казахстанском ТВ программы в стиле беременная в 16, боюсь что нет, вот поэтому последствия всего молодежь и сильно не напрягает

Цитата:Попробую предположить,что ставка делается на будущее.Такие люди планируют на 30 и более лет вперед.Если реально внедрят такое течение,то в будущем,уйдет поколение,воспитанное с моральными ценностями,с осознанием семьи,страны,традиций,Бога,с осознанием ответственности.Взрастят развращенных до скотского состояния космополитов,не несущих ответственности ни за что.Которыми будет очень просто управлять,со всеми вытекающими вариантами развития.Цитата:Зато на западе в США полно пропаганды,голливуд отлично справляется,этим самым прекрасно обнажая настоящий стиль жизни западной цивилизации.-секс,разврат,насилие,жизнь и смерть ради денег.Бери от жизни все,не отдавая ничего.Субъективно-оценив ситуацию в штатах и западе в целом за последние 5 лет,пришел к выводу,что нет ничего лучше родной земли,родной страны,даже со всеми недостатками.Очевидно,что перенимать нужно и можно полезное,хорошее,а от плохого -дистанцироваться.Думаю у каждого есть внутренний стержень,внутренний голос сердца,который подскажет верное решение.Как в детстве книжка,что такое хорошо,что такое плохо.Вот на примере таких книжек,нужно воспитывать будущее поколение.И тогда их внутренний голос,подскажет правильное решение.