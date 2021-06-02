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≡ Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41651
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 17:21
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- Странно слушать доводы о том, что вопрос возврата нашей области в свой часовой пояс требует какой-то особой доработки, - сказал один из истцов Аркадий Денисов. - Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10492
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 22:57
#75
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Цитата:
Coopidon:
Предлагаю редакции организовать голосование.

Сначала надо проголосовать за то, нужны ли тут эти ваши голосования :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1398
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 07:54
#76
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Цитата:
maxsaf:
Норма это то, за что большинство. Факт неоспоримый

Большинство предпочло бы пенсию, начиная со школьной скамьи, огромные зарплаты и беззаботную жизнь на канарах. Давайте проголосуем? Можно ещё за цены проголосовать в магазине Добринцофф-а. Мужики пусть голоснут за возможность бухать на рабочем месте, школьники за продолжительность каникул. Весело будет, ну а чо, нормально же, факт неоспоримый.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1398
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 08:06
#77
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Цитата:
Добринцофф:
Уменьшится полезная светлая часть дня

Добринцофф, а вы в курсе, что просыпаясь в 11 утра, большую часть полезной светлой части дня вы тратите на скотский сон? Вам нужно просто раньше просыпаться, тогда вы, как и большинство работающих по времени, как ваши продавцы, сможете максимально наслаждаться всей полезной светлой частью дня в течение всего года.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1398
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 04.06.21 - 08:13
#78
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Цитата:
maxsaf:
Но вот беда - я люблю огород поливать перед сном, потому что у меня вода круглосуточно, а не как у вас - раз в неделю по часу )).

Ну так и поливайте свой огород перед сном, как вам помешает перевод времени? Тем более это никак не помешает вам логично оставлять включенным свет в туалете.
Цитата:
maxsaf:
мне солнышко нужнее вечером.

Обещаю, что при переводе времени солнце вечером останется.
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M
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
52
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 04.06.21 - 08:40
#79
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Цитата:
Добринцофф:
в 4 часа утра будет светло, мне не холодно ни жарко,я крепко сплю в это время,а вот то что летом будет темнеть в 21,а зимой в 16, почувсвуют все работающие

Однако полностью согласен.
Но они же нам говорят, что так должно быть, и не иначе.
Именно это должны прочувствовать все, ибо не фиг с природой спорить))))
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