Отправлено: - 08:13

maxsaf:

Но вот беда - я люблю огород поливать перед сном, потому что у меня вода круглосуточно, а не как у вас - раз в неделю по часу )).

maxsaf:

мне солнышко нужнее вечером.

Цитата:Ну так и поливайте свой огород перед сном, как вам помешает перевод времени? Тем более это никак не помешает вам логично оставлять включенным свет в туалете.Цитата:Обещаю, что при переводе времени солнце вечером останется.