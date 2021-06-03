Re: Кому и хрен с редькой сладки...

Отправлено: - 03:43

За огородом полно и тех и других. Увидел, когда курям траву рвал. Но, капуста стоит нетронутая, видимо милосердны ко мне раз я их не трогаю, так и они. А вот паутинный клещ молодую ёлочку окутал и на смородине. А вот или в этом году не видно и муравьев тоже не видел