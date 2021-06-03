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≡ Кому и хрен с редькой сладки...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41651
Кому и хрен с редькой сладки...
Отправлено: 03.06.21 - 13:43
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Шестиногие атакуют! Дачники в ужасе от нашествия красно-черных обжор, не оставляющих даже крошечной надежды получить урожай всех растений семейства крестоцветных.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3918
Re: Кому и хрен с редькой сладки...
Отправлено: 03.06.21 - 13:43
#1
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Я сначала на сверчков грешил, что они мне раннюю редиску в теплице проредили, а потом этих врагов заметил.
Хотя вероятнее наверное всё-таки сверчки поели всходы редиса, теперь гадаю.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4679
Re: Кому и хрен с редькой сладки...
Отправлено: 04.06.21 - 03:43
#2
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За огородом полно и тех и других. Увидел, когда курям траву рвал. Но, капуста стоит нетронутая, видимо милосердны ко мне раз я их не трогаю, так и они. А вот паутинный клещ молодую ёлочку окутал и на смородине. А вот или в этом году не видно и муравьев тоже не видел
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
366
Re: Кому и хрен с редькой сладки...
Отправлено: 04.06.21 - 06:13
#3
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Прямо на европейскую еду напали! Что же теперь будет?Диверсия какая то,наверное из за климатических изменении такое изобилие стало этих жучков.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7466
Кому и хрен с редькой сладки...
Отправлено: 04.06.21 - 08:58
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Прямо на европейскую еду напали! Что же теперь будет?

не протрезвела еще?
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