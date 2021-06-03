Начнем с цифр. В 2018 году Центр изучения общественного мнения о репродуктивном здоровье молодежи провел исследование и выяснил, что показатель подростковой беременности в Казахстане - 36 случаев на 1 000 девушек, в 6 раз больше, чем в развитых странах. В 2019-м Бюро национальной статистики РК сообщило, что этот показатель снизился, но незначительно. В том же году в Костанайской области женщины в возрасте от 15 до 19 лет родили 450 детей, а по стране - больше 12 тысяч. По данным управления здравоохранения, в 2020 году в нашем регионе в возрасте до 18 лет забеременела 51 девушка, за 5 месяцев 2021 года - 22. Читать статью
Вам француз еще не то ответит.У них там полный фри лав. Нужно перенимать лучшее,а эта ласточка,тащит в страну всю грязь из "просвещенной"Европы и Америки.С 2017 года исследует,аж целых 4 года.Это та тема,которую изучают годами,чтобы не навредить. Отстаньте вы уже от детей. Цитата:
Работала в рамках научной стажировки при Университете Джорджа Вашингтона (США, 2017-2018 гг.) и программы для Центральной Азии фонда Джона Смита (Великобритания, 2019 г.).
Выпускница магистерской программы Академии ОБСЕ в Бишкеке (политика и безопасность в Центральной Азии), программы для молодых исследователей в области публичной политики Фонда Сорос-Казахстан Источник:
Теперь понятно,откуда у нее заряд и желание просвещать детей. Думаю нац.безопасность должна обращать внимание на таких соросовских выпускников и на их деятельность.Эта Карлыгаш,сама может того не подозревая,заложит такую "бомбу" в сознание подростающего поколения,что когда придет осознание роковой ошибки,точка невозврата будет пройдена. Еще раз повторюсь,комитет нац.безопасности,обязан обращать внимание на деятельность таких людей ,как Карлыгаш Кабатова.
Вот так посмотреть фонд Сороса и правительство США которые поддерживают по всему миру такие проекты,как свобода слова,соблюдение прав человека,психологическая помощь, урбанистика,развитие молодежных организаций,коррупционные расследования и секспросвет вроде и не несут в себе видимого негатива и проблем,да надо развивать все эти направления....но всем же понятно что США никогда ни делает ничего такого (темболее за деньги,огромные деньги) с чего потом не сможет снять барыши и вот тут вопрос,секс просвещение в Казахстане да и вообще в СНГ какую прибыль несёт для фондов и правительства США?
Ну, Во-первых, не было такого огромного потока информации. А во-вторых, если вы не знаете какое количество таких беременностей было - это не значит что их было меньше. Цитата:
Гога: современные дети - они и без этой тетеньки знают больше неё
Вот именно что они не все знают. Инстинкт есть, а знаний нет - какие опасности, какие последствия, и как от всего этого уберечься. И лучше это не запускать, а взять под контроль, чтобы дети хотя бы знали что, зачем и почему не только на уровне инстинктов.
Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать