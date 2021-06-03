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≡ Поговорить с детьми «про это»
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41651
Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 03.06.21 - 00:46
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Начнем с цифр. В 2018 году Центр изучения общественного мнения о репродуктивном здоровье молодежи провел исследование и выяснил, что показатель подростковой беременности в Казахстане - 36 случаев на 1 000 девушек, в 6 раз больше, чем в развитых странах. В 2019-м Бюро национальной статистики РК сообщило, что этот показатель снизился, но незначительно. В том же году в Костанайской области женщины в возрасте от 15 до 19 лет родили 450 детей, а по стране - больше 12 тысяч. По данным управления здравоохранения, в 2020 году в нашем регионе в возрасте до 18 лет забеременела 51 девушка, за 5 месяцев 2021 года - 22.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1203
Re: Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 03.06.21 - 00:46
#1
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Цитата:
Поговорить с детьми «про это»

Мне интересно!?
Гироиня может сказать и рассказать своим детям, где их зачала?
;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14007
Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 03.06.21 - 07:23
#2
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Цитата:
Coopidon:
Мне интересно!?

Совершенно неуместный комментарий.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
338
Re: Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 03.06.21 - 08:46
#3
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Цитата:
Этот же вопрос я задавала на одной конференции в Молдове. Французский профессор ответил, что просвещать подростков может кто угодно, главное, чтобы были желание и знания.

Источник:

Вам француз еще не то ответит.У них там полный фри лав.
Нужно перенимать лучшее,а эта ласточка,тащит в страну всю грязь из "просвещенной"Европы и Америки.С 2017 года исследует,аж целых 4 года.Это та тема,которую изучают годами,чтобы не навредить.
Отстаньте вы уже от детей.
Цитата:
Работала в рамках научной стажировки при Университете Джорджа Вашингтона (США, 2017-2018 гг.) и программы для Центральной Азии фонда Джона Смита (Великобритания, 2019 г.).

Выпускница магистерской программы Академии ОБСЕ в Бишкеке (политика и безопасность в Центральной Азии), программы для молодых исследователей в области публичной политики Фонда Сорос-Казахстан
Источник:

Теперь понятно,откуда у нее заряд и желание просвещать детей.
Думаю нац.безопасность должна обращать внимание на таких соросовских выпускников и на их деятельность.Эта Карлыгаш,сама может того не подозревая,заложит такую "бомбу" в сознание подростающего поколения,что когда придет осознание роковой ошибки,точка невозврата будет пройдена.
Еще раз повторюсь,комитет нац.безопасности,обязан обращать внимание на деятельность таких людей ,как Карлыгаш Кабатова.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8139
Re: Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 03.06.21 - 10:25
#4
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Вот так посмотреть фонд Сороса и правительство США которые поддерживают по всему миру такие проекты,как свобода слова,соблюдение прав человека,психологическая помощь, урбанистика,развитие молодежных организаций,коррупционные расследования и секспросвет вроде и не несут в себе видимого негатива и проблем,да надо развивать все эти направления....но всем же понятно что США никогда ни делает ничего такого (темболее за деньги,огромные деньги) с чего потом не сможет снять барыши и вот тут вопрос,секс просвещение в Казахстане да и вообще в СНГ какую прибыль несёт для фондов и правительства США?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10492
Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 03.06.21 - 11:58
#5
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Цитата:
abaika95:
секс просвещение в Казахстане да и вообще в СНГ какую прибыль несёт для фондов и правительства США?

Пока вы рассуждаете на тему, Моргенштерн занимается просвещением молодежи.
Отрывок из его лекции по методам контрацепции:
"Я спустил на bitch налик
Я спустил bitch на туфлИ"

Не подскажете, куда мир катится?

:lol:

[Исправлено: maxsaf, 03.06.2021 - 12:03]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7023
Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 03.06.21 - 12:12
#6
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:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10492
Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 03.06.21 - 12:28
#7
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Цитата:
elektron:

Никто:
Абсолютно никто:
Дерипаска: :-x

:lol: :lol: :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7023
Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 03.06.21 - 13:01
#8
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Цитата:
maxsaf:
Абсолютно никто:

ну не случилось ему греми получить :lol:
А так бы самым крутым, чего то там был бы. :lol:

[Исправлено: elektron, 03.06.2021 - 08:05]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3380
Re: Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 04.06.21 - 00:05
#9
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Блин , как же мы раньше росли без такой тети ? И ведь выросли нормальными людьми . А современные дети - они и без этой тетеньки знают больше неё :lol: :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14007
Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 04.06.21 - 01:21
#10
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Цитата:
Гога:
как же мы раньше росли без такой тети ?

Ну, Во-первых, не было такого огромного потока информации. А во-вторых, если вы не знаете какое количество таких беременностей было - это не значит что их было меньше.
Цитата:
Гога:
современные дети - они и без этой тетеньки знают больше неё

Вот именно что они не все знают. Инстинкт есть, а знаний нет - какие опасности, какие последствия, и как от всего этого уберечься. И лучше это не запускать, а взять под контроль, чтобы дети хотя бы знали что, зачем и почему не только на уровне инстинктов.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3380
Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 04.06.21 - 02:18
#11
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Цитата:
Victor Yang:
какое количество таких беременностей было

____ у меня две одноклассницы через 5 месяцев после выпускного родили . Ну и что ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3380
Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 04.06.21 - 02:19
#12
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Цитата:
Victor Yang:
чтобы дети хотя бы знали

___ Какой возраст детей вы имеете ввиду ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3380
Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 04.06.21 - 02:22
#13
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Цитата:
Victor Yang:
Совершенно неуместный комментарий.

___ Люди шутят , а вы всегда так серьезно относитесь . Я , кстати , тоже как бы вроде пошутить :lol: :lol: , но , наверное , не совсем удачно :-x :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3380
Поговорить с детьми «про это»
Отправлено: 04.06.21 - 02:25
#14
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Цитата:
Victor Yang:
не было такого огромного потока информации

___ Это - то причём здесь ?? Просто время было другое .
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