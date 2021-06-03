Отправлено: - 01:21

Гога:

как же мы раньше росли без такой тети ?

Гога:

современные дети - они и без этой тетеньки знают больше неё

Цитата:Ну, Во-первых, не было такого огромного потока информации. А во-вторых, если вы не знаете какое количество таких беременностей было - это не значит что их было меньше.Цитата:Вот именно что они не все знают. Инстинкт есть, а знаний нет - какие опасности, какие последствия, и как от всего этого уберечься. И лучше это не запускать, а взять под контроль, чтобы дети хотя бы знали что, зачем и почему не только на уровне инстинктов.