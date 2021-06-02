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≡ О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41651
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 09:49
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Статью о необходимости госконтроля над аппаратами по продаже питьевой воды "НГ" опубликовала 29 мая. А 31 мая в редакцию позвонил владелец аппаратов, пожелавший связаться с автором и ответить на все поставленные в статье вопросы.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3376
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 03.06.21 - 23:26
#60
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Цитата:
Икар:
Ну 5 лет в краснодаре точно, удобно

___ Супер удобно !! А в Магните у дома 5литровая баклажка на разлив 9 рублей .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10491
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 04.06.21 - 00:19
#61
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Цитата:
Yorik:
есть суть физико-химического процесса, называемого "обратный осмос", т.е. разделение потоков на полупроницаемой мембране.

Цитата из википедии:
Около 70% прогоняемой воды через систему сливается в дренаж, что не является экономичным, но требуется для очищения фильтра.
То есть потери не на процессе, а на очистке фильтра. Если бы существовал экономически более выгодный процесс очистки - то обратный осмос как процесс все равно существовал бы. Процесс очистки фильтра и процесс обратного осмоса все таки вещи разные, не надо все в кучу смешивать. Про экономичность я сказал уже, а вот слив в дренаж - это однозначно баг подобных систем. Эта техническая вода все еще пригодна для некоторых хозяйственных нужд. Хотя бы тот же унитаз смывать. Просто никому это не надо - вода просто уходит в канализацию.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10491
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 04.06.21 - 00:43
#62
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Цитата:
Yorik:
Также я указал на ошибочность вашего утверждения о том, что при установке счётчиков конкретно в наших условиях такой процесс очистки будет якобы "невыгодным".

Вот вы опять перевираете мои слова. Я сказал "не очень выгодно" а не "не выгодно". На всякий случай разницу обьясню. Невыгодно это в минус. Очень не выгодно - жирный минус. Очень выгодно это жирный плюс. Не очень выгодно, это маленький плюсик. То есть плюсик все таки присутствует, пусть и не такой жирный :lol:
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