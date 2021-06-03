Отправлено: - 11:58

abaika95:

секс просвещение в Казахстане да и вообще в СНГ какую прибыль несёт для фондов и правительства США?

[Исправлено: maxsaf, 03.06.2021 - 12:03]

Цитата:Пока вы рассуждаете на тему, Моргенштерн занимается просвещением молодежи.Отрывок из его лекции по методам контрацепции:"Я спустил на bitch наликЯ спустил bitch на туфлИ"Не подскажете, куда мир катится?