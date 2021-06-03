Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41651
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 13:17
Ветки молодые, которые пучками растут прямо из старых стволов. Пара ветреных дней, и эти ветви с хрустом валятся вниз. Порой они такие увесистые, что головы прохожим стоит поберечь.
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7465
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 17:25
Цитата:
ага, возле Радуги такой есть
А вообще в стране великой степи должно быть 2 вида деревьев:
пластиковые и "под шарик"
Маркс:
Стильные и аккуратные цветущие пеньки.
Стильные и аккуратные цветущие пеньки.
ага, возле Радуги такой есть
А вообще в стране великой степи должно быть 2 вида деревьев:
пластиковые и "под шарик"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21959
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 17:39
На 1 фото, ну очччень красивый - шарик...
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 17:45
Цитата:
Ошибаетесь, ещё бывают железные, встречал такие в ВКО. Вот им уж точно нипочём ни ураганы, ни вандалы.
yudjin:
А вообще в стране великой степи должно быть 2 вида деревьев: пластиковые и "под шарик"
А вообще в стране великой степи должно быть 2 вида деревьев: пластиковые и "под шарик"
Ошибаетесь, ещё бывают железные, встречал такие в ВКО. Вот им уж точно нипочём ни ураганы, ни вандалы.
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 17:55
Цитата:
"Фотосинтез — процесс, при котором в клетках, содержащих хлорофилл, под действием энергии света образуются органические вещества из неорганических. При фотосинтезе растение поглощает углекислый газ и воду, синтезирует органические вещества и выделяет кислород, как побочный продукт фотосинтеза."
сайлау курманов:
Кто пустил такую утку, тополь как и всё живое поглощает кислород или я не прав?
Кто пустил такую утку, тополь как и всё живое поглощает кислород или я не прав?
"Фотосинтез — процесс, при котором в клетках, содержащих хлорофилл, под действием энергии света образуются органические вещества из неорганических. При фотосинтезе растение поглощает углекислый газ и воду, синтезирует органические вещества и выделяет кислород, как побочный продукт фотосинтеза."
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 19:19
Цитата:
пЕрЕмидальные
ПолиграфЪ Боярышников:
Надо высаживать перемидальные тополя.
Надо высаживать перемидальные тополя.
пЕрЕмидальные
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 19:28
Цитата:
Да это не опечатка, а последствия пристрастия к боярышнику
ПолиграфЪ Боярышников:
О... как взбодрились лампоботы увидев опечатку!
О... как взбодрились лампоботы увидев опечатку!
Да это не опечатка, а последствия пристрастия к боярышнику
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4677
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 19:41
Ночью как раз таки обратный процесс идёт, поэтому-то не рекомендуется в спальнях размещать растения, лично по ТВ смотрел
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10491
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 21:40
Цитата:
Только учтите, что растение поглощает ночью намного меньше чем выделяет днем, поэтому в среднем за сутки - выделяет
[Исправлено: maxsaf, 03.06.2021 - 21:42]
сайлау курманов:
Ночью как раз таки обратный процесс идёт, поэтому-то не рекомендуется в спальнях размещать растения, лично по ТВ смотрел
Ночью как раз таки обратный процесс идёт, поэтому-то не рекомендуется в спальнях размещать растения, лично по ТВ смотрел
Только учтите, что растение поглощает ночью намного меньше чем выделяет днем, поэтому в среднем за сутки - выделяет
[Исправлено: maxsaf, 03.06.2021 - 21:42]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1203
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 22:24
Цитата:
Вы же ещё не знаете!
Эте пенки еще сами себя обкарнывавют чтобы быть аккуратным. Так что убытку для бюджета -никагого. Токма- прибыль.
Саме себе редют, карнают и окуратными шарами ставятся.
Вот где чуда, то!
Цитата:
Приежайте к нам, вРязань. У нас все люди добрые и отзывчивые.
И на глубые ашипки, внемание не опращайут.
Ждём!
abaika95:
Странно что эти пеньки зацвели Дали зелень И теперь стоят аккуратными шарами Но это не покажут не журналисты н
Странно что эти пеньки зацвели Дали зелень И теперь стоят аккуратными шарами Но это не покажут не журналисты н
Вы же ещё не знаете!
Эте пенки еще сами себя обкарнывавют чтобы быть аккуратным. Так что убытку для бюджета -никагого. Токма- прибыль.
Саме себе редют, карнают и окуратными шарами ставятся.
Вот где чуда, то!
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
О... как взбодрились лампоботы увидев опечатку!
О... как взбодрились лампоботы увидев опечатку!
Приежайте к нам, вРязань. У нас все люди добрые и отзывчивые.
И на глубые ашипки, внемание не опращайут.
Ждём!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2402
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 23:08
Цитата:
Прошлась по Вашей ссылке,Эл, и поняла, почему у нас так поступают с тополями. Цитата:"В тех же случаях, когда с пухом все-таки необходимо бороться быстро и решительно, это можно сделать без вырубки и замены крупных тополей. Сильная обрезка кроны (такая, после которой остается один ствол, или ствол с самыми крупными скелетными сучьями) приводит к тому, что тополь на несколько лет теряет способность цвести и образовывать семена, и тратит все силы на образование новой кроны. Правда, эта мера подходит не для всех тополей: например, белый тополь (самый красивый тополь наших городов) и осина такую обрезку переносят плохо, и с большой вероятностью гибнут. Но большинство видов тополя такую обрезку переносит успешно."
Это у нас так решили с пухом бороться, очевидно. А все тополя в Костанае, наверное, белые. Не учли...
elektron:
А тополя очень живучи и важны
А тополя очень живучи и важны
Прошлась по Вашей ссылке,Эл, и поняла, почему у нас так поступают с тополями. Цитата:"В тех же случаях, когда с пухом все-таки необходимо бороться быстро и решительно, это можно сделать без вырубки и замены крупных тополей. Сильная обрезка кроны (такая, после которой остается один ствол, или ствол с самыми крупными скелетными сучьями) приводит к тому, что тополь на несколько лет теряет способность цвести и образовывать семена, и тратит все силы на образование новой кроны. Правда, эта мера подходит не для всех тополей: например, белый тополь (самый красивый тополь наших городов) и осина такую обрезку переносят плохо, и с большой вероятностью гибнут. Но большинство видов тополя такую обрезку переносит успешно."
Это у нас так решили с пухом бороться, очевидно. А все тополя в Костанае, наверное, белые. Не учли...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3376
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 23:30
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 63
|Зарегистрированные пользователи: Victor Yang
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать