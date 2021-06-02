Отправлено: - 00:43

Yorik:

Также я указал на ошибочность вашего утверждения о том, что при установке счётчиков конкретно в наших условиях такой процесс очистки будет якобы "невыгодным".

Цитата:Вот вы опять перевираете мои слова. Я сказал "не очень выгодно" а не "не выгодно". На всякий случай разницу обьясню. Невыгодно это в минус. Очень не выгодно - жирный минус. Очень выгодно это жирный плюс. Не очень выгодно, это маленький плюсик. То есть плюсик все таки присутствует, пусть и не такой жирный