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≡ Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41651
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 17:21
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- Странно слушать доводы о том, что вопрос возврата нашей области в свой часовой пояс требует какой-то особой доработки, - сказал один из истцов Аркадий Денисов. - Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10491
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 22:57
#75
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Цитата:
Coopidon:
Предлагаю редакции организовать голосование.

Сначала надо проголосовать за то, нужны ли тут эти ваши голосования :lol:
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