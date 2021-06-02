Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41651
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 17:21
- Странно слушать доводы о том, что вопрос возврата нашей области в свой часовой пояс требует какой-то особой доработки, - сказал один из истцов Аркадий Денисов. - Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2129
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 14:47
пока мракобесы будут у руля нашей области, вопрос возвратом в природное время не решить.
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 58
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 16:07
"Вроде не дурак был, ну никак не понимаю я, что даст этот час," да конечно Вы не дурак, Вы жертва современного образования! И кроме жалости к таким как вы более нет ни каких чувств. Учите мат часть, если конечно познания о мироустройстве, и природном балансе, Вам это позволит.
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 16:14
Цитата:
Таки скажите мне карлуша, какие программы существуют вне операционных систем?
[Исправлено: Gljuk, 03.06.2021 - 17:02]
Маркс:
что существует куча приложений, в которых никакие настройки на часовые пояса не предусмотрены. Потому что люди, которые их писали, не предполагали, что найдутся географические кретины,
что существует куча приложений, в которых никакие настройки на часовые пояса не предусмотрены. Потому что люди, которые их писали, не предполагали, что найдутся географические кретины,
Таки скажите мне карлуша, какие программы существуют вне операционных систем?
[Исправлено: Gljuk, 03.06.2021 - 17:02]
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 16:17
Цитата:
Насколько я помню мракобесы это Настенька и К°, так их к рулю и на пушечный выстрел нельзя подпускать
юля елиссева:
пока мракобесы будут у руля нашей области,
пока мракобесы будут у руля нашей области,
Насколько я помню мракобесы это Настенька и К°, так их к рулю и на пушечный выстрел нельзя подпускать
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 16:20
Цитата:
Эта 5+, перл дня!
Mr_negotive:
Как он может уменьшиться или увеличиться, если в сутках как было 24 часа
Как он может уменьшиться или увеличиться, если в сутках как было 24 часа
Эта 5+, перл дня!
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 17:39
Цитата:
Таки послушай хохлуша, если в ПО не предусмотрены настройки для недокументированных случаев, то пофигу на каких ОС будет работать этот алгоритм.
N0name:
Таки скажите мне карлуша, какие программы существуют вне операционных систем?
Таки скажите мне карлуша, какие программы существуют вне операционных систем?
Таки послушай хохлуша, если в ПО не предусмотрены настройки для недокументированных случаев, то пофигу на каких ОС будет работать этот алгоритм.
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 18:20
Цитата:
Ой вей, та шо вы говОрите учите матчасть кучерявый
Маркс: Таки послушай хохлуша, если в ПО не предусмотрены настройки для недокументированных случаев, то пофигу на каких ОС будет работать этот алгоритм.
Ой вей, та шо вы говОрите учите матчасть кучерявый
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 19:19
Цитата:
Да что вы говорите? А потом моя привычка через пару дней поменяется, так как время ложиться спать тоже сдвинется. Но вот беда - я люблю огород поливать перед сном, потому что у меня вода круглосуточно, а не как у вас - раз в неделю по часу )). Я такой выхожу в огород - а там уже темень. Почему? Потому что Маркс обманным обещанием, что я смогу дольше спать, украл у меня солнце
Поэтому любые доводы ваши ни к чему не приведут - мне солнышко нужнее вечером. В 3 часа утра оно мне без надобности )))
Маркс:
Элементарно, Ватсон! Вот привыкла сова просыпаться в 8 часов утра. Просыпается, а на часах 7. Можно ещё целый час поспать или сделать что-нибудь полезное. Так понятно? В любом случае для совы лучше позже лечь и позже встать. Просто вы упороли косяк про сову не подумавши, а теперь пытаетесь съехать.
Элементарно, Ватсон! Вот привыкла сова просыпаться в 8 часов утра. Просыпается, а на часах 7. Можно ещё целый час поспать или сделать что-нибудь полезное. Так понятно? В любом случае для совы лучше позже лечь и позже встать. Просто вы упороли косяк про сову не подумавши, а теперь пытаетесь съехать.
Да что вы говорите? А потом моя привычка через пару дней поменяется, так как время ложиться спать тоже сдвинется. Но вот беда - я люблю огород поливать перед сном, потому что у меня вода круглосуточно, а не как у вас - раз в неделю по часу )). Я такой выхожу в огород - а там уже темень. Почему? Потому что Маркс обманным обещанием, что я смогу дольше спать, украл у меня солнце
Поэтому любые доводы ваши ни к чему не приведут - мне солнышко нужнее вечером. В 3 часа утра оно мне без надобности )))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7929
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 19:26
Цитата:
Уменьшится полезная светлая часть дня,от того что в 4 часа утра будет светло, мне не холодно ни жарко,я крепко сплю в это время,а вот то что летом будет темнеть в 21,а зимой в 16,почувсвуют все работающие,кроме трёх пенсинеров конечно которые затеяли весь этот бред.
Mr_negotive:
Как он может уменьшиться или увеличиться, если в сутках как было 24 часа, так их и останется
Как он может уменьшиться или увеличиться, если в сутках как было 24 часа, так их и останется
Уменьшится полезная светлая часть дня,от того что в 4 часа утра будет светло, мне не холодно ни жарко,я крепко сплю в это время,а вот то что летом будет темнеть в 21,а зимой в 16,почувсвуют все работающие,кроме трёх пенсинеров конечно которые затеяли весь этот бред.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 231
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 19:48
Цитата:
И только три одиноких пенсионера шарахаются зимой в темноте в 10 часов утра, а все остальные "добринцовы" мирно почивают до обеда сном праведника
Добринцофф:
что летом будет темнеть в 21,а зимой в 16,почувсвуют все работающие,кроме трёх пенсинеров конечно которые затеяли весь этот бред.
что летом будет темнеть в 21,а зимой в 16,почувсвуют все работающие,кроме трёх пенсинеров конечно которые затеяли весь этот бред.
И только три одиноких пенсионера шарахаются зимой в темноте в 10 часов утра, а все остальные "добринцовы" мирно почивают до обеда сном праведника
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 21:19
Цитата:
И какими доводами можно поменять этот образ жизни? Никакими. Поэтому перевод стрелок это лишь вопрос удобства одних и неудобства других. Доводы тут вообще ни на че не повлияют, спор не имеет смысла. Голосование имеет смысл. Большинство решит - меньшинство подстроится
гражданин СССР:
а все остальные "добринцовы" мирно почивают до обеда сном праведника
а все остальные "добринцовы" мирно почивают до обеда сном праведника
И какими доводами можно поменять этот образ жизни? Никакими. Поэтому перевод стрелок это лишь вопрос удобства одних и неудобства других. Доводы тут вообще ни на че не повлияют, спор не имеет смысла. Голосование имеет смысл. Большинство решит - меньшинство подстроится
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 22:18
Цитата:
Никакого голосования. Только возврат к норме. Если полагаться на голосование, то таких дел можно навертеть, потом очень долго расхлёбывать придется. Человека трудно приучить к порядку, а хаос и бардак сами себе дорожку проторят, только дай слабину.
maxsaf:
Доводы тут вообще ни на че не повлияют, спор не имеет смысла. Голосование имеет смысл. Большинство решит - меньшинство подстроится
Доводы тут вообще ни на че не повлияют, спор не имеет смысла. Голосование имеет смысл. Большинство решит - меньшинство подстроится
Никакого голосования. Только возврат к норме. Если полагаться на голосование, то таких дел можно навертеть, потом очень долго расхлёбывать придется. Человека трудно приучить к порядку, а хаос и бардак сами себе дорожку проторят, только дай слабину.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать