Отправлено: - 19:19

Маркс:

Элементарно, Ватсон! Вот привыкла сова просыпаться в 8 часов утра. Просыпается, а на часах 7. Можно ещё целый час поспать или сделать что-нибудь полезное. Так понятно? В любом случае для совы лучше позже лечь и позже встать. Просто вы упороли косяк про сову не подумавши, а теперь пытаетесь съехать.

Цитата:Да что вы говорите? А потом моя привычка через пару дней поменяется, так как время ложиться спать тоже сдвинется. Но вот беда - я люблю огород поливать перед сном, потому что у меня вода круглосуточно, а не как у вас - раз в неделю по часу )). Я такой выхожу в огород - а там уже темень. Почему? Потому что Маркс обманным обещанием, что я смогу дольше спать, украл у меня солнцеПоэтому любые доводы ваши ни к чему не приведут - мне солнышко нужнее вечером. В 3 часа утра оно мне без надобности )))