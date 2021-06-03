Отправлено: - 22:12

ПолиграфЪ Боярышников:

Зачем вообще российская вакцина?Она не одобрена ВОЗ.Инспекторы организации смогут завершить оценку безопасности вакцины "Спутник V" только в течение лета текущего года.

Цитата:А что им мешало сделать это раньше? Насколько я знаю Спутник то появился одним из первых, если не самый первый. Значит оно так им надо. Как и Спутнику их одобрение