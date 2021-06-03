Re: Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат...

Отправлено: - 15:37

вот один из моментов пресловутой программы добровольного вакцинирования. Изподволь ненавязчиво принуждают население к прививке. А если человек здоров, то ему нет открытых дверей в те же ЦОНы? Что за маразм? Сами же врачи говорят, что и привитые могут болеть сами и заражать других. Чем же они в данном случае лучше? Шараханье постановлений наверху население уже задолбало.