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≡ Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41651
Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат "зелёный" статус в Ashyq на следующей неделе
Отправлено: 03.06.21 - 15:37
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Казахстанцам, который получили обе дозы вакцины против коронавируса, присвоят "зелёный" статус в приложении Ashyq на следующей неделе. Об этом сообщил на пресс-конференции министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
128
Re: Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат...
Отправлено: 03.06.21 - 15:37
#1
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вот один из моментов пресловутой программы добровольного вакцинирования. Изподволь ненавязчиво принуждают население к прививке. А если человек здоров, то ему нет открытых дверей в те же ЦОНы? Что за маразм? Сами же врачи говорят, что и привитые могут болеть сами и заражать других. Чем же они в данном случае лучше? Шараханье постановлений наверху население уже задолбало.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
144
Re: Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат...
Отправлено: 03.06.21 - 19:23
#2
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Присвоют зелёный статус и пускай не забудут выдать зелёные штаны и колокольчик в нос, чтобы издалека было видно. Дурдом....
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1317
Re: Мусин: Вакцинированные казахстанцы получат...
Отправлено: 03.06.21 - 21:45
#3
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Обыкновенный фашизм.
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