Отправлено: - 17:45

yudjin:

А вообще в стране великой степи должно быть 2 вида деревьев: пластиковые и "под шарик"

Цитата:Ошибаетесь, ещё бывают железные, встречал такие в ВКО. Вот им уж точно нипочём ни ураганы, ни вандалы.