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≡ Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41651
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 17:21
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- Странно слушать доводы о том, что вопрос возврата нашей области в свой часовой пояс требует какой-то особой доработки, - сказал один из истцов Аркадий Денисов. - Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2129
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 14:47
#60
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пока мракобесы будут у руля нашей области, вопрос возвратом в природное время не решить.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
58
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 16:07
#61
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"Вроде не дурак был, ну никак не понимаю я, что даст этот час," да конечно Вы не дурак, Вы жертва современного образования! И кроме жалости к таким как вы более нет ни каких чувств. Учите мат часть, если конечно познания о мироустройстве, и природном балансе, Вам это позволит.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
110
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 16:14
#62
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Цитата:
Маркс:
что существует куча приложений, в которых никакие настройки на часовые пояса не предусмотрены. Потому что люди, которые их писали, не предполагали, что найдутся географические кретины,

Таки скажите мне карлуша, какие программы существуют вне операционных систем?

[Исправлено: Gljuk, 03.06.2021 - 17:02]
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
110
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 16:17
#63
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Цитата:
юля елиссева:
пока мракобесы будут у руля нашей области,

Насколько я помню мракобесы это Настенька и К°, так их к рулю и на пушечный выстрел нельзя подпускать
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
110
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 16:20
#64
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Цитата:
Mr_negotive:
Как он может уменьшиться или увеличиться, если в сутках как было 24 часа

Эта 5+, перл дня! :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1395
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 17:39
#65
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Цитата:
N0name:
Таки скажите мне карлуша, какие программы существуют вне операционных систем?

Таки послушай хохлуша, если в ПО не предусмотрены настройки для недокументированных случаев, то пофигу на каких ОС будет работать этот алгоритм.
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
110
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 18:20
#66
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Цитата:
Маркс: Таки послушай хохлуша, если в ПО не предусмотрены настройки для недокументированных случаев, то пофигу на каких ОС будет работать этот алгоритм.

Ой вей, та шо вы говОрите :lol: учите матчасть кучерявый
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10486
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 19:19
#67
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Цитата:
Маркс:
Элементарно, Ватсон! Вот привыкла сова просыпаться в 8 часов утра. Просыпается, а на часах 7. Можно ещё целый час поспать или сделать что-нибудь полезное. Так понятно? В любом случае для совы лучше позже лечь и позже встать. Просто вы упороли косяк про сову не подумавши, а теперь пытаетесь съехать.

Да что вы говорите? А потом моя привычка через пару дней поменяется, так как время ложиться спать тоже сдвинется. Но вот беда - я люблю огород поливать перед сном, потому что у меня вода круглосуточно, а не как у вас - раз в неделю по часу )). Я такой выхожу в огород - а там уже темень. Почему? Потому что Маркс обманным обещанием, что я смогу дольше спать, украл у меня солнце :lol:
Поэтому любые доводы ваши ни к чему не приведут - мне солнышко нужнее вечером. В 3 часа утра оно мне без надобности )))
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7929
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 19:26
#68
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Цитата:
Mr_negotive:
Как он может уменьшиться или увеличиться, если в сутках как было 24 часа, так их и останется

Уменьшится полезная светлая часть дня,от того что в 4 часа утра будет светло, мне не холодно ни жарко,я крепко сплю в это время,а вот то что летом будет темнеть в 21,а зимой в 16,почувсвуют все работающие,кроме трёх пенсинеров конечно которые затеяли весь этот бред.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
231
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 19:48
#69
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Цитата:
Добринцофф:
что летом будет темнеть в 21,а зимой в 16,почувсвуют все работающие,кроме трёх пенсинеров конечно которые затеяли весь этот бред.

И только три одиноких пенсионера шарахаются зимой в темноте в 10 часов утра, а все остальные "добринцовы" мирно почивают до обеда сном праведника
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10486
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 21:19
#70
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Цитата:
гражданин СССР:
а все остальные "добринцовы" мирно почивают до обеда сном праведника

И какими доводами можно поменять этот образ жизни? Никакими. Поэтому перевод стрелок это лишь вопрос удобства одних и неудобства других. Доводы тут вообще ни на че не повлияют, спор не имеет смысла. Голосование имеет смысл. Большинство решит - меньшинство подстроится
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1395
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 22:18
#71
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Цитата:
maxsaf:
Доводы тут вообще ни на че не повлияют, спор не имеет смысла. Голосование имеет смысл. Большинство решит - меньшинство подстроится

Никакого голосования. Только возврат к норме. Если полагаться на голосование, то таких дел можно навертеть, потом очень долго расхлёбывать придется. Человека трудно приучить к порядку, а хаос и бардак сами себе дорожку проторят, только дай слабину.
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