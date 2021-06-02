Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...

Отправлено: - 16:07

"Вроде не дурак был, ну никак не понимаю я, что даст этот час," да конечно Вы не дурак, Вы жертва современного образования! И кроме жалости к таким как вы более нет ни каких чувств. Учите мат часть, если конечно познания о мироустройстве, и природном балансе, Вам это позволит.