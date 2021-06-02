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≡ Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41651
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 02.06.21 - 17:21
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- Странно слушать доводы о том, что вопрос возврата нашей области в свой часовой пояс требует какой-то особой доработки, - сказал один из истцов Аркадий Денисов. - Кызылординская область вернула свое природное время, а она - наша соседка.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2129
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 14:47
#60
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пока мракобесы будут у руля нашей области, вопрос возвратом в природное время не решить.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
58
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 16:07
#61
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"Вроде не дурак был, ну никак не понимаю я, что даст этот час," да конечно Вы не дурак, Вы жертва современного образования! И кроме жалости к таким как вы более нет ни каких чувств. Учите мат часть, если конечно познания о мироустройстве, и природном балансе, Вам это позволит.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
110
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 16:14
#62
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Цитата:
Маркс:
что существует куча приложений, в которых никакие настройки на часовые пояса не предусмотрены. Потому что люди, которые их писали, не предполагали, что найдутся географические кретины,

Таки скажите мне карлуша, какие программы существуют вне операционных систем?

[Исправлено: Gljuk, 03.06.2021 - 17:02]
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
110
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 16:17
#63
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Цитата:
юля елиссева:
пока мракобесы будут у руля нашей области,

Насколько я помню мракобесы это Настенька и К°, так их к рулю и на пушечный выстрел нельзя подпускать
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
110
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 16:20
#64
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Цитата:
Mr_negotive:
Как он может уменьшиться или увеличиться, если в сутках как было 24 часа

Эта 5+, перл дня! :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1394
Дело о природном времени - Иск гражданских активистов рассмотрела апелляционная коллегия
Отправлено: 03.06.21 - 17:39
#65
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Цитата:
N0name:
Таки скажите мне карлуша, какие программы существуют вне операционных систем?

Таки послушай хохлуша, если в ПО не предусмотрены настройки для недокументированных случаев, то пофигу на каких ОС будет работать этот алгоритм.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
110
Re: Дело о природном времени - Иск гражданских активистов...
Отправлено: 03.06.21 - 18:20
#66
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Цитата:
Маркс: Таки послушай хохлуша, если в ПО не предусмотрены настройки для недокументированных случаев, то пофигу на каких ОС будет работать этот алгоритм.

Ой вей, та шо вы говОрите :lol: учите матчасть кучерявый
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