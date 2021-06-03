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≡ Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41651
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 13:17
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Ветки молодые, которые пучками растут прямо из старых стволов. Пара ветреных дней, и эти ветви с хрустом валятся вниз. Порой они такие увесистые, что головы прохожим стоит поберечь.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7465
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 15:16
#15
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Цитата:
elektron:
Приехал кто из Астаны,

Да не из астаны, а из Актобе... и вы его знаете.
Там при нем такое же варварство было... высоких деревьев не осталось. Фобия наверно такая ?
Сегодня утром только заметил, что после того оболваненного 2019 года хоть немного деревья очухались и улицы отзеленели... как лесорубы вышли на тропу войны к Детскому миру.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7465
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 15:23
#16
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Цитата:
abaika95:
а потом под кронированную аллею вдоль СХИ

подлизало, это ты про какую аллею.... которую в асфальт под машины закатали?
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
74
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 15:24
#17
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"...именно тополь является самым лучшим очистителем воздуха в мегаполисах среди всех остальных видов деревьев. Тополь поглощает из воздуха углекислый газ и вырабатывает кислород, а по количеству образующегося кислорода тополь в десятки раз превосходит хвойные деревья." - цитата с одного умного сайта. Не умеете беречь эти, сажайте другие - пирамидальные или ещё какие. А то понасадят рябину, ни тени о неё, ни красоты, ни чистого воздуха.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8139
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 15:26
#18
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Цитата:
elektron:
У пеньков нет веток, не справедливо получается. Разве что сам пенёк тюк сделает.

Странно что эти пеньки зацвели
Дали зелень
И теперь стоят аккуратными шарами
Но это не покажут не журналисты ни калализатор (от слова кала город) Юджин
Потомучто это не сходится с той позицией которую с серьезным лицом тут выдерживали некоторые
Если забыли напомню
19 год ныли зачем кронируют деревья?
20 год ныли что деревья стоят как обрубки
Сейчас когда кронированные большинством стали выглядит красиво и аккуратно
Надо за что-то зацепится?
Ага на нескольких ветки упали
Давайте это обмусолим!
И понеслось)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8139
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 15:33
#19
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Цитата:
yudjin:
Да не из астаны, а из Актобе... и вы его знаете

А может из России?
Твой кумир Варламов вон пишет что по России эпидемия кронирования
Плохой мы пример у России опять взяли?
Или Россия не погрешима и там это нормально?)тут
Цитата:
yudjin:
подлизало, это ты про какую аллею.... которую в асфальт под машины закатали?

Калализатор (от слова кала город) настолько перегрелся на солнышке охотясь на деревья, что начал путать СХИ и автомагазин
Бывает
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7465
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 15:47
#20
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Цитата:
abaika95: И теперь стоят аккуратными шарами

нагугли функции деревьев в городе? "аккуратные" шары, которые во-первых не шары вовсе, во-вторых не у всех оболваненных деревьев вообще появились ветки - далеко не главная функция... но нурлыкунам ведь главное замазать глаза проверяющим из столицы... а на задыхающихся жителей, наплевать.

Цитата:
abaika95:
что начал путать СХИ и автомагазин

для понаехавших поясню...как раз здесь и была аллея больших тополей.... от остановки СХИ до корпусов института. А дальше до общаг были тополя и ивы.... последние все выкорчевали, когда прокладывали трубы. Потом высадили яблоню дичку и пирамидальные тополя. Радует, что многие принялись.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
365
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 16:00
#21
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О... как взбодрились лампоботы увидев опечатку!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7023
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 16:00
#22
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Цитата:
abaika95:
Ага на нескольких ветки упали Давайте это обмусолим! И понеслось)

А чего тут мусолить и куда понеслось. Городские службы на то и есть. Что бы не только мусор убирать, но и за зеленонасаждениями следить. И всё потихоньку, нестись ненуно. :lol: 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8139
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 16:03
#23
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Цитата:
yudjin:
нагугли функции деревьев в городе? "аккуратные" шары, которые во-первых не шары вовсе, во-вторых не у всех оболваненных деревьев вообще появились ветки - далеко не главная функция

В Европе главное-главная а у нас не главная?
И о,прогресс, признали что ветки появились всё-таки?)
Цитата:
yudjin:
для понаехавших поясню...как раз здесь и была аллея больших тополей.... от остановки СХИ до корпусов

Для поеховшего отвечу
Ты же прекрасно понял о какой алее речь но ударился в рассуждения о другом) ты ещё на месте макдака деревья в пример приведи но упорно обходи стороной те кронированные которые распустились
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8139
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 16:04
#24
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Цитата:
elektron:
И всё потихоньку, нестись ненуно.

Странно
А Юджин хочет нестись
Даже фоты заготовил на этот случай)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
365
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 16:09
#25
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Цитата:
abaika95:
Так понимаю журналист НГ так выводит мысль что все кто не поддерживает мнение редакции или отдельных журналистов по той или иной теме, тот должен подвергаться остракизму путем навешивания ярлыков и далее даже может подвергаться физической расправе?)))

Так пусть посмотрят в Омске как кронировали тополя! Наши чимкетские ребята ездили кронировать четыре бригады.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21959
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 16:20
#26
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Наши чимкетские ребята ездили кронировать четыре бригады.

Вот вам, мировая слава. Кронирователей КОстаная... :lol: :-o :-o
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7465
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 16:37
#27
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Цитата:
abaika95:
ты ещё на месте макдака деревья в пример приведи

да, елки там сейчас через одну стоят мертвые... срубить под жральню легко, а вырастить - не в состоянии... уже 3 раза наверное сажали.

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Так пусть посмотрят в Омске

вчкушка уже там побывала? ... и как таких только через границу пускают.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1394
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 17:05
#28
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Цитата:
abaika95:
Странно что эти пеньки зацвели
Дали зелень
И теперь стоят аккуратными шарами

Вот она, реальная победа Костанайских озеленителей. Стильные и аккуратные цветущие пеньки. Это же ноу-хау, его нужно срочно запатентовать. К чему это жалкое ничтожное кронирование, когда давно уже пора применять современное продвинутое пенькование. И никакие ветры не будут страшны. Конечно очень трудно прятаться в тени от солнца, но ради новой моды, красоты и аккуратности можно потерпеть каких-то несколько месяцев.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4676
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 17:07
#29
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[u]Тополь поглощает из воздуха углекислый газ и вырабатывает кислород,
Кто пустил такую утку, тополь как и всё живое поглощает кислород или я не прав?
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