Да не из астаны, а из Актобе... и вы его знаете. Там при нем такое же варварство было... высоких деревьев не осталось. Фобия наверно такая ? Сегодня утром только заметил, что после того оболваненного 2019 года хоть немного деревья очухались и улицы отзеленели... как лесорубы вышли на тропу войны к Детскому миру.
"...именно тополь является самым лучшим очистителем воздуха в мегаполисах среди всех остальных видов деревьев. Тополь поглощает из воздуха углекислый газ и вырабатывает кислород, а по количеству образующегося кислорода тополь в десятки раз превосходит хвойные деревья." - цитата с одного умного сайта. Не умеете беречь эти, сажайте другие - пирамидальные или ещё какие. А то понасадят рябину, ни тени о неё, ни красоты, ни чистого воздуха.
elektron: У пеньков нет веток, не справедливо получается. Разве что сам пенёк тюк сделает.
Странно что эти пеньки зацвели Дали зелень И теперь стоят аккуратными шарами Но это не покажут не журналисты ни калализатор (от слова кала город) Юджин Потомучто это не сходится с той позицией которую с серьезным лицом тут выдерживали некоторые Если забыли напомню 19 год ныли зачем кронируют деревья? 20 год ныли что деревья стоят как обрубки Сейчас когда кронированные большинством стали выглядит красиво и аккуратно Надо за что-то зацепится? Ага на нескольких ветки упали Давайте это обмусолим! И понеслось)
нагугли функции деревьев в городе? "аккуратные" шары, которые во-первых не шары вовсе, во-вторых не у всех оболваненных деревьев вообще появились ветки - далеко не главная функция... но нурлыкунам ведь главное замазать глаза проверяющим из столицы... а на задыхающихся жителей, наплевать.
Цитата:
abaika95: что начал путать СХИ и автомагазин
для понаехавших поясню...как раз здесь и была аллея больших тополей.... от остановки СХИ до корпусов института. А дальше до общаг были тополя и ивы.... последние все выкорчевали, когда прокладывали трубы. Потом высадили яблоню дичку и пирамидальные тополя. Радует, что многие принялись.
yudjin: нагугли функции деревьев в городе? "аккуратные" шары, которые во-первых не шары вовсе, во-вторых не у всех оболваненных деревьев вообще появились ветки - далеко не главная функция
В Европе главное-главная а у нас не главная? И о,прогресс, признали что ветки появились всё-таки?) Цитата:
yudjin: для понаехавших поясню...как раз здесь и была аллея больших тополей.... от остановки СХИ до корпусов
Для поеховшего отвечу Ты же прекрасно понял о какой алее речь но ударился в рассуждения о другом) ты ещё на месте макдака деревья в пример приведи но упорно обходи стороной те кронированные которые распустились
abaika95: Так понимаю журналист НГ так выводит мысль что все кто не поддерживает мнение редакции или отдельных журналистов по той или иной теме, тот должен подвергаться остракизму путем навешивания ярлыков и далее даже может подвергаться физической расправе?)))
Так пусть посмотрят в Омске как кронировали тополя! Наши чимкетские ребята ездили кронировать четыре бригады.
abaika95: Странно что эти пеньки зацвели Дали зелень И теперь стоят аккуратными шарами
Вот она, реальная победа Костанайских озеленителей. Стильные и аккуратные цветущие пеньки. Это же ноу-хау, его нужно срочно запатентовать. К чему это жалкое ничтожное кронирование, когда давно уже пора применять современное продвинутое пенькование. И никакие ветры не будут страшны. Конечно очень трудно прятаться в тени от солнца, но ради новой моды, красоты и аккуратности можно потерпеть каких-то несколько месяцев.
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