Отправлено: - 15:26

elektron:

У пеньков нет веток, не справедливо получается. Разве что сам пенёк тюк сделает.

Цитата:Странно что эти пеньки зацвелиДали зеленьИ теперь стоят аккуратными шарамиНо это не покажут не журналисты ни калализатор (от слова кала город) ЮджинПотомучто это не сходится с той позицией которую с серьезным лицом тут выдерживали некоторыеЕсли забыли напомню19 год ныли зачем кронируют деревья?20 год ныли что деревья стоят как обрубкиСейчас когда кронированные большинством стали выглядит красиво и аккуратноНадо за что-то зацепится?Ага на нескольких ветки упалиДавайте это обмусолим!И понеслось)