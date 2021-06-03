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≡ Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41650
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 13:17
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Ветки молодые, которые пучками растут прямо из старых стволов. Пара ветреных дней, и эти ветви с хрустом валятся вниз. Порой они такие увесистые, что головы прохожим стоит поберечь.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7462
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 15:16
#15
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Цитата:
elektron:
Приехал кто из Астаны,

Да не из астаны, а из Актобе... и вы его знаете.
Там при нем такое же варварство было... высоких деревьев не осталось. Фобия наверно такая ?
Сегодня утром только заметил, что после того оболваненного 2019 года хоть немного деревья очухались и улицы отзеленели... как лесорубы вышли на тропу войны к Детскому миру.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7462
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 15:23
#16
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Цитата:
abaika95:
а потом под кронированную аллею вдоль СХИ

подлизало, это ты про какую аллею.... которую в асфальт под машины закатали?
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
74
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 15:24
#17
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"...именно тополь является самым лучшим очистителем воздуха в мегаполисах среди всех остальных видов деревьев. Тополь поглощает из воздуха углекислый газ и вырабатывает кислород, а по количеству образующегося кислорода тополь в десятки раз превосходит хвойные деревья." - цитата с одного умного сайта. Не умеете беречь эти, сажайте другие - пирамидальные или ещё какие. А то понасадят рябину, ни тени о неё, ни красоты, ни чистого воздуха.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8137
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 15:26
#18
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Цитата:
elektron:
У пеньков нет веток, не справедливо получается. Разве что сам пенёк тюк сделает.

Странно что эти пеньки зацвели
Дали зелень
И теперь стоят аккуратными шарами
Но это не покажут не журналисты ни калализатор (от слова кала город) Юджин
Потомучто это не сходится с той позицией которую с серьезным лицом тут выдерживали некоторые
Если забыли напомню
19 год ныли зачем кронируют деревья?
20 год ныли что деревья стоят как обрубки
Сейчас когда кронированные большинством стали выглядит красиво и аккуратно
Надо за что-то зацепится?
Ага на нескольких ветки упали
Давайте это обмусолим!
И понеслось)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8137
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 15:33
#19
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Цитата:
yudjin:
Да не из астаны, а из Актобе... и вы его знаете

А может из России?
Твой кумир Варламов вон пишет что по России эпидемия кронирования
Плохой мы пример у России опять взяли?
Или Россия не погрешима и там это нормально?)тут
Цитата:
yudjin:
подлизало, это ты про какую аллею.... которую в асфальт под машины закатали?

Калализатор (от слова кала город) настолько перегрелся на солнышке охотясь на деревья, что начал путать СХИ и автомагазин
Бывает
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