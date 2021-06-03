Отправлено: - 13:21



как хочется поставить под те деревья граждан, которые в комментариях на сайте ng.kz нурлыкунили по поводу нужности чурбанной обрезки

Цитата:нурлыботы итак особым умом не блещут, а если еще их и по голове их деревяшками бить, так вообще с катушек слетят.