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≡ Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41650
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 13:17
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Ветки молодые, которые пучками растут прямо из старых стволов. Пара ветреных дней, и эти ветви с хрустом валятся вниз. Порой они такие увесистые, что головы прохожим стоит поберечь.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7462
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 13:17
#1
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Как говорится, что и требовалось доказать. Но им что в лоб, что полбу...
да не мешало бы по лбу этими падающими ветками тем скудоумным чиновникам и подрядчикам, что в акимате два слова связать не могли на слушаниях по озеленению... Но один теперь в местах не столь отдаленных, другой на повышение пошел... осваивает бюджет на асфальтировании.

Цитата:
оставляя уродливые рогатки вместо нормальных крон.

Вот мне интересно, вот такого "шарика" хотел Ахметов, Тарасов, Нургалиев с подрядчиками когда уродовали клёны на Баймагамбетова?

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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2129
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 13:21
#2
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Цитата:

как хочется поставить под те деревья граждан, которые в комментариях на сайте ng.kz нурлыкунили по поводу нужности чурбанной обрезки

нурлыботы итак особым умом не блещут, а если еще их и по голове их деревяшками бить, так вообще с катушек слетят.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7462
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 13:26
#3
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Самое смешное, что мертвые деревья продолжают белить... словно покойника гримируют в последний путь...
А может на что-то надеются? Чуда не бывает..если нет мозгов...
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3918
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 13:28
#4
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И более того, некоторые очурбаненные тополя снова пушат.
Не много ли власти дают одному чиновнику, который не только за всех горожан решает, дык ещё и природе приказывает ))
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3918
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 13:31
#5
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Цитата:
yudjin:
Самое смешное, что мертвые деревья продолжают белить...

Так они и столбы белят :lol:
Для них что дерево что столб - предмет освоения бюджета и не более.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
362
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 14:40
#6
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Надо высаживать перемидальные тополя. И красиво и пуха нет! Давно бы пора организовать питомник или сортучасток по разведению и размножению таких деревьев и кустарников которые приемлемы для озеленения нашего города.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2129
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 14:48
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
перемидальные тополя

это от слова пЕрЕмида?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7462
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 14:52
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
перемидальные тополя.

вчкушка, не существует таких. Есть пирамидальные. Ты посадила у себя во дворе хоть одно вместо оболваненных тополей?

А питомник в Затобольске под названием "Пригородный" лесхоз существует с советских времен. Там ряды саженцев дуба, тополя, берез и других ... только бери и сажай ...сколько угодно и не дорого. Но почему город это не делает, не понятно... А для подрядчиков дешево - не выгодно.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7462
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 14:53
#9
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Цитата:
юля елиссева:
это от слова пЕрЕмида

нет, от слова "боярышник" ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8137
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 15:05
#10
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Цитата:
Ах как хочется поставить под те деревья граждан, которые в комментариях на сайте ng.kz нурлыкунили по поводу нужности чурбанной обрезки и красоты ее итогов

Так понимаю журналист НГ так выводит мысль что все кто не поддерживает мнение редакции или отдельных журналистов по той или иной теме, тот должен подвергаться остракизму путем навешивания ярлыков и далее даже может подвергаться физической расправе?)))
Хороша дермократия которую правительство США спонсирует а главное конкурсы интересные)))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7022
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 15:08
#11
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Ну тут наверное извечное смотрение в рот вышестоящему руководству причина. Приехал кто из Астаны, пардон из Нур Султана, по весне, чихнул и пошло поехало: "там "наверху" пух не переносят-нужно что то предпринять. А давайте коронируем- ну как коронируем, пообрубаем и усё, там наверху довольны будут и чихать больше не будут. И смотреть косо не будут. :-) А между тем, когда кто то что то думает о том, что думает другой - это уже диагноз, причём не к абайке, а к психиатру.
А тополя очень живучи и важны
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8137
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 15:09
#12
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Почему-то зацепили взглядом только эти деревья с упавшими ветками
А где же объективность?
Ну давайте каждое кронированое дерево сюда выводить как пример а ещё лучше процентовку по упавшим веткам
А ещё сравнение сколько веток упало у кронированых а сколько у нетронутых?)
И тогда посмотрим результаты
И да надо провести научный эксперимент журналиста поставим в ураган под старый тополь где-нибудь на КЖБИ во дворах а потом под кронированную аллею вдоль СХИ
И будем посмотреть какая ветка быстрее сделает тюк
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7022
Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно обрезанных тополях и кленах ломаются ветки
Отправлено: 03.06.21 - 15:12
#13
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Цитата:
abaika95:
И будем посмотреть какая ветка быстрее сделает тюк

У пеньков нет веток, не справедливо получается. Разве что сам пенёк тюк сделает. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8137
Re: Посыпались плоды кронирования - В Костанае на безграмотно...
Отправлено: 03.06.21 - 15:13
#14
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Цитата:
elektron:
А между тем, когда кто то что то думает о том, что думает другой -

Согласен
Поэтому этот кто-то не должен думать о том что думают другие
И делать надо как хочется а не как другой подумаете об этом
Вроде как акимат этим и занимается) делает что хочет и не смотрит на журналистов)
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