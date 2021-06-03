Как говорится, что и требовалось доказать. Но им что в лоб, что полбу... да не мешало бы по лбу этими падающими ветками тем скудоумным чиновникам и подрядчикам, что в акимате два слова связать не могли на слушаниях по озеленению... Но один теперь в местах не столь отдаленных, другой на повышение пошел... осваивает бюджет на асфальтировании.
Цитата:
оставляя уродливые рогатки вместо нормальных крон.
Вот мне интересно, вот такого "шарика" хотел Ахметов, Тарасов, Нургалиев с подрядчиками когда уродовали клёны на Баймагамбетова?
Надо высаживать перемидальные тополя. И красиво и пуха нет! Давно бы пора организовать питомник или сортучасток по разведению и размножению таких деревьев и кустарников которые приемлемы для озеленения нашего города.
вчкушка, не существует таких. Есть пирамидальные. Ты посадила у себя во дворе хоть одно вместо оболваненных тополей?
А питомник в Затобольске под названием "Пригородный" лесхоз существует с советских времен. Там ряды саженцев дуба, тополя, берез и других ... только бери и сажай ...сколько угодно и не дорого. Но почему город это не делает, не понятно... А для подрядчиков дешево - не выгодно.
Ах как хочется поставить под те деревья граждан, которые в комментариях на сайте ng.kz нурлыкунили по поводу нужности чурбанной обрезки и красоты ее итогов
Так понимаю журналист НГ так выводит мысль что все кто не поддерживает мнение редакции или отдельных журналистов по той или иной теме, тот должен подвергаться остракизму путем навешивания ярлыков и далее даже может подвергаться физической расправе?))) Хороша дермократия которую правительство США спонсирует а главное конкурсы интересные)))
Ну тут наверное извечное смотрение в рот вышестоящему руководству причина. Приехал кто из Астаны, пардон из Нур Султана, по весне, чихнул и пошло поехало: "там "наверху" пух не переносят-нужно что то предпринять. А давайте коронируем- ну как коронируем, пообрубаем и усё, там наверху довольны будут и чихать больше не будут. И смотреть косо не будут. А между тем, когда кто то что то думает о том, что думает другой - это уже диагноз, причём не к абайке, а к психиатру. А тополя очень живучи и важны
Почему-то зацепили взглядом только эти деревья с упавшими ветками А где же объективность? Ну давайте каждое кронированое дерево сюда выводить как пример а ещё лучше процентовку по упавшим веткам А ещё сравнение сколько веток упало у кронированых а сколько у нетронутых?) И тогда посмотрим результаты И да надо провести научный эксперимент журналиста поставим в ураган под старый тополь где-нибудь на КЖБИ во дворах а потом под кронированную аллею вдоль СХИ И будем посмотреть какая ветка быстрее сделает тюк
elektron: А между тем, когда кто то что то думает о том, что думает другой -
Согласен Поэтому этот кто-то не должен думать о том что думают другие И делать надо как хочется а не как другой подумаете об этом Вроде как акимат этим и занимается) делает что хочет и не смотрит на журналистов)
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