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≡ О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41646
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 09:49
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Статью о необходимости госконтроля над аппаратами по продаже питьевой воды "НГ" опубликовала 29 мая. А 31 мая в редакцию позвонил владелец аппаратов, пожелавший связаться с автором и ответить на все поставленные в статье вопросы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8132
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 17:37
#45
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Цитата:
гражданин СССР:
Нарушить правила ВАШЕГО сайта очень легко, это ВЫ блокируете сообщения по вашей прихоти, ВЫ считаете себя судьями, последней инстанцией. Блокируете сообщения в которых нет ни оскорблений, ни нецензурной брани. Блокируете просто потому, что ВАМ не понравилось

Узнаю старого доброго землечка))

[Исправлено: abaika95, 02.06.2021 - 17:38]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
227
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 17:49
#46
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Цитата:
abaika95:
Узнаю старого доброго землечка))

Видите-ли, дорогой Абайка, вам числиться в "полноправных пользователях" не составляет никакого труда. На этом сайте приветствуется бред ;-) А словом "землЕчка" Вы что хотели показать?

[Исправлено: Gljuk, 02.06.2021 - 18:31]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10478
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 19:14
#47
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Цитата:
Yorik:
Это не недостаток, это принцип работы системы.

А для меня это недостаток. У нас вода из крана очень чистая и дорогая. Увеличивать расход многократно ради мнимой улучшения качества - смысла особо нет.


Цитата:
Yorik:
Понятно же, что имея у себя систему такого же типа (только менее производительную, бытовую) - вода будет обходиться дешевле?

У меня была такая система. Отключил.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7017
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 19:32
#48
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Чего только не придумают, лишь бы дороги, то есть воду нормальную-питьевую в водопровод не подать.
У нас тоже, просто из крана (как когда то и в Кустанае было) набрал и готово, пей, вари, стирай.
Хочешь газировочки, пожалуйста.

Качество гарантировано и проверено.
Кто хочет конечно и с магазина ящиками и бутылями таскает :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21955
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 19:48
#49
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Цитата:
elektron:
и с магазина ящиками и бутылями таскает :lol:

Я таскаю, бутылками.Всё остальное из крана... :lol: :oops:
Без фильтра... ;-)
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
234
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 20:44
#50
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Заехал я посмотреть как в Калифорнии дела с автоматами обстоят.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
234
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 21:05
#51
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Короче, по автомату стало понятно, какой государственный орган следит за его использованием (там наклейка с номером телефона). В Калифорнии это департамент общественного здравоохранения.

Литр воды стоит 33 тенге (29 центов за галлон), автомат был почищен 24 мая судя по наклейкам. На сайте расписано все что нужно для такого бизнеса:



Ну во первых нужна лицензия, для ее получения нужно указать кто ты, как тебя найти, откуда у тебя вода, фильтры и т.д. Предоставить список документов.

По обслуживанию - регламентировано что должно быть на писано на автомате, на каких языках (в том числе бесплатный номер контролирующего органа), что каждые 6 месяцев необходим сертификат из независимой лаборатории, что обслуживать автомат должны раз в месяц и что СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ ОБЯЗАНЫ ВСЕ ВРЕМЯ, а для этого он должен быть расположен в месте где его могут обслуживать и содержать в чистоте (по этому походу их в США нет на улицах). Ну и прочий список требований на 3-ех листах А4.

[Исправлено: Артем Марусич, 02.06.2021 - 21:06]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10478
О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ"
Отправлено: 02.06.21 - 21:18
#52
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Цитата:
Артем Марусич:
расположен в месте где его могут обслуживать и содержать в чистоте (по этому походу их в США нет на улицах). Ну и прочий список требований на 3-ех листах А4.

Логично такой аппарат держать в помещении - и вандалы не сломают, и грязи меньше.
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Икар
§ Икар
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
07.04.12
Сообщений:
4597
Re: О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов...
Отправлено: 02.06.21 - 23:26
#53
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'Код:
'
Я эти пользуюсь в гиперах Магнита уже лет 6 , как минимум.Ну 5 лет в краснодаре точно, удобно. Подошел к автомату кассе , корзинку на лоток с весами проложил и сам товар сканируешь и перекладываешь в лоток с другой стороны, сразу картоу оплатил и ушел , стоять в очереди не нада. Также и заправки , подьехал, выбрал марку топлива, количество картой оплатил, заправился и поехал.


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Alehander


§ Alehander







(Пользователи)




Откуда: 
Рудный
Регистрация: 
07.08.19
Сообщений: 
23








  О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ" 


Отправлено: 03.06.21 - 10:24


#54 




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Цитата:
Артем Марусич:
Ну во первых нужна лицензия, для ее получения нужно указать кто ты, как тебя найти, откуда у тебя вода, фильтры и т.д. Предоставить список документов. По обслуживанию - регламентировано что должно быть на писано на автомате, на каких языках (в том числе бесплатный номер контролирующего органа), что каждые 6 месяцев необходим сертификат из независимой лаборатории, что обслуживать автомат должны раз в месяц и что СОДЕРЖАТЬ В ЧИСТОТЕ ОБЯЗАНЫ ВСЕ ВРЕМЯ, а для этого он должен быть расположен в месте где его могут обслуживать и содержать в чистоте (по этому походу их в США нет на улицах). Ну и прочий список требований на 3-ех листах А4.

Вот примерно об этом и речь в статье


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Yorik


§ Yorik







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Костанай
Регистрация: 
19.11.09
Сообщений: 
962








  О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ" 


Отправлено: 03.06.21 - 11:10


#55 




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Цитата:
maxsaf:
У нас вода из крана очень чистая

А о чём тогда разговор, если у вас вода "очень чистая"? Зачем вам вообще фильтр тогда, если после очистки улучшение качества "мнимое", по вашим словам? С нашей водой действительно справляются только системы обратного осмоса, и результат никакой не "мнимый", а самый что ни на есть реальный.
Тут обсуждается наша ситуация, местная. Соответственно с нашим качеством воды и тарифами, и расклад я указал - однозначно дешевле иметь свой фильтр RO, чем покупать в бутылях или автоматах.
В NY кстати вода по качеству лучше нашей водопроводной однозначно (да и не думаю, что она там дешевле чем у вас в Канаде) - однако фильтры RO используются в быту очень широко, это меня удивило честно говоря.


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таноми52


§ таноми52







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
08.02.17
Сообщений: 
2401








  О грязи, недоливе и возврате денег - Владелец водоматов откликнулся на статью "НГ" 


Отправлено: 03.06.21 - 11:22


#56 




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Цитата:
Артем Марусич:
У нас тут чувак в к


У НАС? Артём, неужели мы Вас уже навсегда потеряли?


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